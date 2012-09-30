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Descontinuado

Altifalante portátil

SBM100GRY/00

O seu altifalante portátil completo

Divirta-se a ouvir música através do altifalante portátil completo da Philips. Reproduza as suas músicas preferidas via cartão MicroSD/ligação auxiliar. O altifalante com tecnologia wOOx™ é compacto, está equipado com uma bateria recarregável e está disponível em várias cores.

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O seu altifalante portátil completo

  • Cinzento

Potência de saída RMS de 1,5 W

Este sistema tem 1,5 W RMS de potência de saída total. RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Quanto mais elevada for a voltagem, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Compacto e móvel

Bateria recarregável incorporada

Especificações técnicas

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