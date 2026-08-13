A acalmar recém-nascidos desde o 1.º dia

Tranquilidade para acalmar desde o primeiro dia. A chupeta Philips Avent Ultra Start foi concebida para se adaptar à pequena boca do seu recém-nascido e pode ser utilizada em segurança até aos seis meses de idade. Independentemente de quem estiver a cuidar do bebé, o conforto e o alívio estão por perto!