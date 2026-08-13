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20% OFF com o voucher* B2R20
Descontinuado
SCF075/00
Concebida para recém-nascidos
Ortodôntica e sem BPA
Completa
0-2m
A nossa chupeta para recém-nascido foi especialmente concebida para se adaptar a bocas e rostos pequenos. O design leve torna-a ideal como primeira chupeta, e é adequada para bebés até 6 meses de vida. A forma e o tamanho da tetina ajudam o bebé a transitar facilmente para as gamas de chupetas Philips Avent Ultra Air e Ultra Soft, para que as suas necessidades de sucção natural sejam sempre satisfeitas.
Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Philips Avent.
As nossas tetinas ortodônticas e simétricas em silicone macio foram concebidas para promover um desenvolvimento oral natural.
Críticas
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas ultra (n=201).
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização