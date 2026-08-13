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Descontinuado

Philips Avent Sootherultra start

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A acalmar recém-nascidos desde o 1.º dia
Tranquilidade para acalmar desde o primeiro dia. A chupeta Philips Avent Ultra Start foi concebida para se adaptar à pequena boca do seu recém-nascido e pode ser utilizada em segurança até aos seis meses de idade. Independentemente de quem estiver a cuidar do bebé, o conforto e o alívio estão por perto!
Ver todos os benefícios
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marca recomendada por mães de todo o mundo1

Pequena e leve para um ajuste perfeito

A acalmar recém-nascidos desde o 1.º dia

  • Concebida para recém-nascidos

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Completa

  • 0-2m

Chupeta leve para recém-nascidos, utilizada em segurança até aos 6 meses

Chupeta leve para recém-nascidos, utilizada em segurança até aos 6 meses

A nossa chupeta para recém-nascido foi especialmente concebida para se adaptar a bocas e rostos pequenos. O design leve torna-a ideal como primeira chupeta, e é adequada para bebés até 6 meses de vida. A forma e o tamanho da tetina ajudam o bebé a transitar facilmente para as gamas de chupetas Philips Avent Ultra Air e Ultra Soft, para que as suas necessidades de sucção natural sejam sempre satisfeitas.

98% de aceitação da tetina*

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Quando perguntámos aos pais como os seus bebés se adaptam às nossas tetinas em silicone texturizadas, uma média de 98% disseram que os seus bebés aceitam as chupetas Philips Avent.

Ideais para um desenvolvimento oral saudável

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As nossas tetinas ortodônticas e simétricas em silicone macio foram concebidas para promover um desenvolvimento oral natural.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. O teste a consumidores dos EUA de 2023 confirma a aceitação de 98% da tetina texturizada Philips Avent utilizada nas nossas chupetas ultra (n=201).

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização