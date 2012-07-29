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  • Fluxo de ar adicional para peles sensíveis
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Descontinuado

Philips AventChupetas Freeflow Contemporâneas

SCF132/32

5
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Fluxo de ar adicional para peles sensíveis
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do bebé. Todas as chupetas da Avent são feitas de silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Com escudos Freeflow e desenhos modernos e contemporâneos.

Fluxo de ar adicional para peles sensíveis

  • 0-6m

Argola de segurança

Argola de segurança

Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente a qualquer altura

Tetina simétrica colapsável

Tetina simétrica colapsável

As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.

Tetinas seguras de silicone

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

the product is good

My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.

Esta avaliação foi feita para SCF132/02 Freeflow soothers

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best dummy you can buy

Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF132/02 Freeflow soothers

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22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great product :)

My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 