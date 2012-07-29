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Descontinuado
0-6m
Para retirar a chupeta Philips Avent facilmente a qualquer altura
As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.
A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Esta avaliação foi feita para SCF132/02 Freeflow soothers
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Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Best dummy you can buy
Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF132/02 Freeflow soothers
Sim, recomendo este produto
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Cheryl2012
22/07/2012
United Kingdom
Great product :)
My baby loved this type of soother. I had tried a few other brands on him first but this type was the only one he would take to. They are well made and being orthodontic makes it even better for a little one's mouth. Would highly reccomend to everyone who is planning on giving their baby a soother.
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.