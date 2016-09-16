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Descontinuado
Médio (21 mm)
2 unidades
Os protectores para mamilos da Philips Avent devem ser utilizados apenas quando tiver mamilos doridos ou gretados e estes devem ser utilizados com o aconselhamento de um profissional de saúde.
O seu bebé pode agarrar facilmente o peito através da protecção e criar sucção.
Os protectores para mamilo da Philips Avent são fabricados num silicone inodoro, sem sabor e ultra fino.
4.7
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Gabyarg
16/09/2016
España
Comprador verificado
Este producto me ayudo mucho!
Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!
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Esta avaliação foi feita para Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones
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clillo
19/10/2014
España
excelente producto
Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.
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newmum
22/02/2011
United Kingdom
Would highly recommend!
These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF156/01 Nipple Protector
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Esta secção contém opiniões dos consumidores sobre o produto. A Philips dissocia-se do conteúdo introduzido pelos consumidores nesta secção e, consequentemente, quaisquer informações técnicas e/ou conselhos sobre a utilização do produto incluídos na mesma não devem ser considerados informações oficiais da Philips.