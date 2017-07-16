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  • Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé
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Descontinuado

Philips AventChupeta Classic

SCF169/25

4.5
| (129) Críticas | 97% recomendam este produto
Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé
Ajude o seu bebé a acalmar com a chupeta Philips Avent Classic. Disponível em diversas cores, a nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Chupeta com designs coloridos e brilhantes

Desenvolvida para as necessidades de conforto diárias do seu bebé

  • Para um conforto essencial

  • 0-6m

  • Ortodôntica e sem BPA

  • Embalagem de 2

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido

Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

129

Críticas

97%

recomendam este produto

16/07/2017

España

España

Muy contenta! El peque no lo suelta

[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic

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Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic

11/07/2017

España

España

PHILIPS AVENT NUNCA FALLA

[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.

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Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic

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Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic

10/07/2017

España

España

Fantastica adaptación!

Además de un diseño muy cuidado y divertido la peque se adapto perfectamente desde el primer momento. Muy práctica la funda que mantenerlo esterilizado hasta su uso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/26 Chupete Classic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF169/26 Chupete Classic

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012

  5. Fabricante do ano 2014