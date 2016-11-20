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  • Trate a pele delicada com o conforto do ar
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Descontinuado

Philips AventChupetas Freeflow

SCF172/02

4.6
| (42) Críticas | 90% recomendam este produto
Trate a pele delicada com o conforto do ar
Deixe a pele do seu bebé respirar com a chupeta Philips Avent Freeflow. O escudo tem 6 furos para uma maior circulação do ar e foi desenvolvido para reduzir a irritação da pele. A nossa tetina ortodôntica colapsável respeita o desenvolvimento oral natural do seu bebé.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

As entradas de ar adicionais deixam a pele respirar

Trate a pele delicada com o conforto do ar

  • Acalma com o conforto do ar

  • 0-6m

  • Ortodônticas e sem BPA

  • Embalagem de 2

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

As entradas de ar adicionais deixam a pele do seu bebé respirar

A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

9 em cada 10 bebés aceitam as nossas chupetas*

Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

Desenvolvida para um desenvolvimento oral natural

A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

42

Críticas

90%

recomendam este produto

2

20/11/2016

España

España

chupetes con ventilación

Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers

Sim, recomendo este produto

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17/11/2016

España

España

Precioso

Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada

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Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers

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13/11/2016

España

España

muy cómodos de usar

Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. A marca n.º1 mundial em chupetas

  2. Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização

  3. A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento

  4. Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012

  5. Fabricante do ano 2014