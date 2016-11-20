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Descontinuado
0-3m
Sem BPA
As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.
A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.
Para manter as tetinas esterilizadas
4.6
de 5
42
Críticas
90%
recomendam este produto
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers
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Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
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iuliia13
13/11/2016
España
muy cómodos de usar
Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.
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Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.
9 em cada 10 bebés aceitam a chupeta Philips Avent (testado online com 100 mães, Reino Unido, 2012)