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  • Ortodôntica, sem BPA
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Descontinuado

Philips AventChupetas Moda

SCF172/20

4.6
| (42) Críticas | 90% recomendam este produto
Ortodôntica, sem BPA
As tetinas ortodônticas, colapsáveis e simétricas da Philips Avent respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas do seu bebé. Todas as chupetas da Philips Avent são feitas em silicone e não têm sabor nem cheiro. As cores estão sujeitas a alterações.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Desenhos de animais coloridos para todas as idades.

Ortodôntica, sem BPA

  • 0-3m

  • Sem BPA

Tetina simétrica colapsável

Tetina simétrica colapsável

As tetinas achatadas Philips Avent, em forma de gota e simétricas, respeitam o desenvolvimento natural do palato, dentes e gengivas, mesmo se a chupeta se virar ao contrário na boca do bebé.

Tetinas seguras de silicone

Tetinas seguras de silicone

A tetina em silicone Philips Avent é inodora e não tem sabor, portanto é mais facilmente aceite pelo bebé. O silicone é macio, transparente, fácil de limpar e não fica pegajoso. A tetina é resistente, duradoura e não fica deformada nem descolorada com o passar do tempo.

Cápsula protectora de encaixe

Cápsula protectora de encaixe

Para manter as tetinas esterilizadas

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

42

Críticas

90%

recomendam este produto

2

20/11/2016

España

España

chupetes con ventilación

Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers

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17/11/2016

España

España

Precioso

Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers

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13/11/2016

España

España

muy cómodos de usar

Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024. 

  1. Não prenda a chupeta à volta do pescoço da criança, pois isto representa um perigo de estrangulamento.

  2. 9 em cada 10 bebés aceitam a chupeta Philips Avent (testado online com 100 mães, Reino Unido, 2012)