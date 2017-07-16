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Descontinuado
Para um conforto essencial
0-6m
Ortodôntica e sem BPA
Embalagem de 2
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
Pode ter a certeza de que o conforto do seu bebé está em boas mãos. Esta chupeta foi fabricada nas nossas instalações premiadas no Reino Unido.*
4.5
de 5
129
Críticas
97%
recomendam este produto
Dani2017
16/07/2017
España
Muy contenta! El peque no lo suelta
[Employee of philipsglobal] La primera noche que lo probó el peque no lo soltó. Parece que se siente muy cómodo con el. Además su limpieza es muy sencilla.Producto muy recomendable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic
Luar
11/07/2017
España
PHILIPS AVENT NUNCA FALLA
[Employee of philipsglobal] Sin duda me decidi a probar el producto, ya que solamente mi hijo acepta los chupetes de avent, y sin dudarlo acepto el chupete sin problemas. Que lleven tapa los hace muy practicos y la tetina de silicona ortodóntica me hace estar tranquilo en el desarrollo de los dientes de mi hijo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/25 Chupete Classic
lola25
10/07/2017
España
Fantastica adaptación!
Además de un diseño muy cuidado y divertido la peque se adapto perfectamente desde el primer momento. Muy práctica la funda que mantenerlo esterilizado hasta su uso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF169/26 Chupete Classic
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Esta avaliação foi feita para SCF169/26 Chupete Classic
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 8139 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2024.
A marca n.º1 mundial em chupetas
Por motivos de higiene, substitua as chupetas após 4 semanas de utilização
Fabricante do ano 2014
Testes online com 100 mães, Reino Unido 2012
A nossa gama ajuda as mães e bebés em todas as fases de desenvolvimento