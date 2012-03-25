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  • Esteriliza 6 biberões em 8 minutos
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Descontinuado

Philips Avent ExpressEsterilizador Eléctrico a Vapor

SCF274/26

4.6
| (57) Críticas | 93% recomendam este produto
Esteriliza 6 biberões em 8 minutos
Rápido e de fácil utilização
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Rápido e de fácil utilização

Esteriliza 6 biberões em 8 minutos

  • 220-240 V

Esterilização eficaz

Esterilização eficaz

A esterilização a vapor está comprovada como o método mais eficaz de proteger o seu bebé dos germes prejudiciais. Seguindo os métodos hospitalares, o calor intenso do vapor elimina as bactérias nocivas.

Rápido e de fácil utilização

Rápido e de fácil utilização

Basta adicionar água, colocar os produtos, ligar, o conteúdo fica esterilizado e pronto a utilizar em cerca de 8 minutos.

Grande capacidade

Grande capacidade

Capacidade para seis biberões Avent de 260 ml ou duas bombas tira leite da Philips Avent e acessórios.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.6

de 5

57

Críticas

93%

recomendam este produto

3

25/03/2012

España

España

Cojonudo

La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.

Esta avaliação foi feita para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

Esta avaliação foi feita para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

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Esta avaliação foi feita para SCF274/31 Electric Steam Steriliser

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07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

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Esta avaliação foi feita para SCF274/51 Electric Steam Steriliser

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 