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  • Esterilização conveniente e eficiente
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador eléctrico a vapor 3 em 1

SCF285/02

3.7
| (249) Críticas
Esterilização conveniente e eficiente
Com o seu tamanho ajustável, o esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1 da Philips Avent ocupa menos espaço na cozinha e, em simultâneo, tem capacidade para os produtos que precisa de esterilizar, independentemente do seu tamanho.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Carregamento flexível e simples

Esterilização conveniente e eficiente

  • Mata 99,9% dos germes prejudiciais

  • Esteriliza em 6 minutos

  • Esteriliza até 6 biberões Philips Avent

  • Design ajustável 3 em 1

Esterilizador modular 3 em 1

Esterilizador modular 3 em 1

O design modular único do esterilizador permite-lhe inserir flexivelmente os biberões e os acessórios e organizá-los facilmente. Assim, pode carregar e descarregá-lo comodamente. Além disso, ocupa um espaço mínimo na cozinha.

A esterilização a vapor natural elimina 99,9% dos germes prejudiciais

A esterilização a vapor natural elimina 99,9% dos germes prejudiciais

O esterilizador utiliza vapor natural para esterilizar biberões e outros produtos, eliminando 99,9% dos germes prejudiciais sem utilizar produtos químicos. Esteriliza na perfeição todos os seus biberões ou outros produtos.

Esterilizado durante 24 horas, se a tampa não for aberta

Esterilizado durante 24 horas, se a tampa não for aberta

O esterilizador irá manter o seu conteúdo - biberões, bombas tira leite, etc. - esterilizado durante 24 horas, se a tampa não for aberta.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

249

Críticas

28/10/2021

Portugal

Portugal

Admirável

Este aparelho é fenomenal. Adoro.o melhor de sempre aconselho vivamente a todas as mamãs. Acompanha o crescimento do bebe pois tem capacidade para biberons tetinas e chupetas mas tambem para os pratinhos talheres e tigelas. Adoro

Pontos positivos

Versatil

Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1

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06/08/2021

Portugal

Portugal

Totalmente satisfeita

Grande o suficiente para esterilizar várias coisas ao mesmo tempo como biberões, tetinas, copos e bomba!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1

11/09/2020

Portugal

Portugal

Rápido eficaz e simples

Dos melhores esterilizadores do mercado. Muito rápido, muito bom a esterilizar. Bastante espaçoso.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 