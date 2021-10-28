Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SCF285/02
Mata 99,9% dos germes prejudiciais
Esteriliza em 6 minutos
Esteriliza até 6 biberões Philips Avent
Design ajustável 3 em 1
O design modular único do esterilizador permite-lhe inserir flexivelmente os biberões e os acessórios e organizá-los facilmente. Assim, pode carregar e descarregá-lo comodamente. Além disso, ocupa um espaço mínimo na cozinha.
O esterilizador utiliza vapor natural para esterilizar biberões e outros produtos, eliminando 99,9% dos germes prejudiciais sem utilizar produtos químicos. Esteriliza na perfeição todos os seus biberões ou outros produtos.
O esterilizador irá manter o seu conteúdo - biberões, bombas tira leite, etc. - esterilizado durante 24 horas, se a tampa não for aberta.
3.7
de 5
249
Críticas
MarFat
28/10/2021
Portugal
Admirável
Este aparelho é fenomenal. Adoro.o melhor de sempre aconselho vivamente a todas as mamãs. Acompanha o crescimento do bebe pois tem capacidade para biberons tetinas e chupetas mas tambem para os pratinhos talheres e tigelas. Adoro
Pontos positivos
Versatil
Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1
Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1
06/08/2021
Portugal
Totalmente satisfeita
Grande o suficiente para esterilizar várias coisas ao mesmo tempo como biberões, tetinas, copos e bomba!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1
Kartistazinha
11/09/2020
Portugal
Rápido eficaz e simples
Dos melhores esterilizadores do mercado. Muito rápido, muito bom a esterilizar. Bastante espaçoso.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF285/02 Esterilizador eléctrico a vapor 3 em 1
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.