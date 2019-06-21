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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Fácil de utilizar nas suas deslocações
Bomba com almofada massajadora macia
Inclui biberão e tetina
Cobertura de viagem e disco vedante
A bomba-tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua directamente do peito para o biberão, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se com maior conforto durante a extracção: não precisa de se inclinar para a frente para se assegurar que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se confortavelmente e estar descontraída durante a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade.
A nossa almofada massajadora conta com uma textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada icónica em forma de pétala foi desenvolvida para imitar a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite de forma suave.
A bomba tira-leite é pequena e leve, o que significa que é fácil de guardar e transportar, tornando a extracção fora de casa mais discreta.
4.4
de 5
161
Críticas
93%
recomendam este produto
Maui21
21/06/2019
Portugal
Excelente bomba
A bomba é ótima, muito pratica e fácil de usar. A almofada para o peito faz com que seja bastante confortável ao contrário de outras bombas de outras marcas. É simples e portátil ideal para viagens ou para andar na mala do bebé caso seja urgente tirar leite para aliviar o peito e tenha que se ausentar de casa. Se tiver que tirar leite várias vezes ao dia aconselho uma máquina elétrica só por uma questão de comodidade. Poucas peças o que facilita e montagem e a lavagem. Adoro e recomendo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF330/20 Bomba tira-leite manual com biberão
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AnaSaldanha
26/02/2018
Portugal
Cumpre a função
Gostei muito, mas quando comecei a tirar todos os dias, para mandar para a ama, optei pela eléctrica e complementam-se bastante. Não me arrependo nada em ter comprado as duas. Manual e mais tarde eléctrica.
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Esta avaliação foi feita para SCF330/20 Bomba tira-leite manual com biberão
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bomboncitos2000es
11/12/2013
España
el mejor del mercado
Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!
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Esta avaliação foi feita para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Conforto clinicamente comprovado: os testes efectuados em 110 mães mostraram uma preferência significativa pela Philips Avent em comparação com um líder da concorrência
Mais conforto: 73% de um total de 73 mães lactantes no Reino Unido afirmaram que esta bomba tira-leite é mais confortável do que as suas bombas actuais (principais marcas do mercado).
Uma pesquisa independente demonstrou que pode haver uma ligação entre os níveis de stress e a produção de leite. Consulte www.philips.com/avent
Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011