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Descontinuado

Philips AventBomba tira-leite manual com biberão

SCF330/20

4.4
| (161) Críticas | 93% recomendam este produto
Mais conforto, mais leite e fácil de transportar*
Sente-se de forma confortável, sem se inclinar para a frente, enquanto a almofada massajadora macia estimula o fluxo de leite. A bomba tira-leite manual Avent tem poucas peças e é fácil de montar, utilizar e limpar. Leve e compacta, é fácil de utilizar quando está a deslocar-se.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada pelas mães em todo o mundo1

Bomba tira-leite manual com almofada massajadora

Mais conforto, mais leite e fácil de transportar*

  • Fácil de utilizar nas suas deslocações

  • Bomba com almofada massajadora macia

  • Inclui biberão e tetina

  • Cobertura de viagem e disco vedante

Posição relaxada, graças ao design especial

Posição relaxada, graças ao design especial

A bomba-tira leite tem um design exclusivo para que o seu leite flua directamente do peito para o biberão, mesmo quando está sentada direita. Isto significa que pode sentar-se com maior conforto durante a extracção: não precisa de se inclinar para a frente para se assegurar que todo o leite alcança o biberão. Sentar-se confortavelmente e estar descontraída durante a extracção ajuda o seu leite a fluir com maior facilidade.

A almofada massajadora suave estimula suavemente a saída do leite

A almofada massajadora suave estimula suavemente a saída do leite

A nossa almofada massajadora conta com uma textura aveludada que dá um toque de calor à pele para um estímulo confortável e delicado do fluxo do leite. A almofada icónica em forma de pétala foi desenvolvida para imitar a sucção do bebé para ajudar a estimular a saída do leite de forma suave.

Design leve e compacto

Design leve e compacto

A bomba tira-leite é pequena e leve, o que significa que é fácil de guardar e transportar, tornando a extracção fora de casa mais discreta.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

161

Críticas

93%

recomendam este produto

2

21/06/2019

Portugal

Portugal

Excelente bomba

A bomba é ótima, muito pratica e fácil de usar. A almofada para o peito faz com que seja bastante confortável ao contrário de outras bombas de outras marcas. É simples e portátil ideal para viagens ou para andar na mala do bebé caso seja urgente tirar leite para aliviar o peito e tenha que se ausentar de casa. Se tiver que tirar leite várias vezes ao dia aconselho uma máquina elétrica só por uma questão de comodidade. Poucas peças o que facilita e montagem e a lavagem. Adoro e recomendo.

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Esta avaliação foi feita para SCF330/20 Bomba tira-leite manual com biberão

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26/02/2018

Portugal

Portugal

Cumpre a função

Gostei muito, mas quando comecei a tirar todos os dias, para mandar para a ama, optei pela eléctrica e complementam-se bastante. Não me arrependo nada em ter comprado as duas. Manual e mais tarde eléctrica.

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11/12/2013

España

España

el mejor del mercado

Lo compre cuando nacio mi hijo prematuro. Lo necesitaba con urgencia y tuve q elegir entre muchos. Suerte q elegi este. Es comodisimo y no duele nada! Lo he recomendado siempre. De hecho el mio se rompio y mi hermana se compro el mismo pero el modelo electrico y es una pasada. La mejor inversion de mi vida!

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Esta avaliação foi feita para SCF330/20 Extractor de leche manual con mamadera

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Conforto clinicamente comprovado: os testes efectuados em 110 mães mostraram uma preferência significativa pela Philips Avent em comparação com um líder da concorrência

  2. Mais conforto: 73% de um total de 73 mães lactantes no Reino Unido afirmaram que esta bomba tira-leite é mais confortável do que as suas bombas actuais (principais marcas do mercado).

  3. Uma pesquisa independente demonstrou que pode haver uma ligação entre os níveis de stress e a produção de leite. Consulte www.philips.com/avent

  4. Bomba tira-leite sem BPA: associado apenas ao biberão e a outras peças que entram em contacto com o leite materno. Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011