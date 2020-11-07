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Descontinuado

Philips AventCopo com bico

SCF753/05

3.4
| (59) Críticas
Beber, sem derramar
O novo copo sem BPA da Philips Avent dispõe de uma válvula – a aguardar patente – que garante que a bebida não é derramada. As pegas macias antideslizantes asseguram que as mãos pequeninhas conseguem agarrá-las facilmente e o bico rígido é resistente a dentadas. Simples para a criança, cómodo para si.
Ver todos os benefícios
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Transição fácil do biberão para o copo

Beber, sem derramar

  • Beber sem derramar

  • 260 ml

  • 12m+

  • Bico rígido

Sem derramar! As mães confirmam

Acabou-se a sujidade! A nova válvula a aguardar patente assegura que a água sai apenas quando a criança está a beber pelo bico.

Fácil conversão para um copo de fluxo livre

Basta retirar a válvula e o copo transforma-se num copo de fluxo livre.

Bico em ângulo reduz a inclinação da cabeça

Bico em ângulo reduz a inclinação da cabeça

O bico em ângulo foi concebido para ajudar as crianças a beber o seu primeiro golo facilmente, sem inclinar demasiado a cabeça para trás.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

59

Críticas

07/11/2020

España

España

Ideal para los Bebes de 6 a 12 meses

Para que comiencen a tomar los líquidos sin necesidad de aguantarles el biberón. para ir haciendoles mas autonomos.

Pontos positivos

Todo

Pontos negativos

nada

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Esta avaliação foi feita para SCF753/05 Vaso con boquilla

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28/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quality product and worked well

I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup

11/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

My daughter loved using this cup!

This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF753/00 Spout Cup

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Avisos legais

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 