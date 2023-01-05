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Descontinuado

Philips AventCopo com bico

SCF755/03

2.3
| (41) Críticas
Beber, sem derramar
O novo copo sem BPA da Philips Avent dispõe de uma válvula – a aguardar patente – que garante que não derrama a bebida. O bico resistente a dentadas e as pegas asseguram que o seu filho consegue beber de forma fácil. Simples para a criança, cómodo para si.
Ver todos os benefícios
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Transição fácil do biberão para o copo

Beber, sem derramar

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  • 340 ml

  • 18m+

Sem derramar! As mães confirmam

Acabou-se a sujidade! A nova válvula a aguardar patente assegura que a água sai apenas quando a criança está a beber pelo bico.

Fácil conversão para um copo de fluxo livre

Basta retirar a válvula e o copo transforma-se num copo de fluxo livre.

Bico em ângulo reduz a inclinação da cabeça

Bico em ângulo reduz a inclinação da cabeça

O bico em ângulo foi concebido para ajudar as crianças a beber o seu primeiro golo facilmente, sem inclinar demasiado a cabeça para trás.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

41

Críticas

05/01/2023

Portugal

Portugal

Copo é excelente

Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.

Pontos positivos

Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio

Pontos negativos

Não é fácil de encontrar para comprar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Copo com bico

Sim, recomendo este produto

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11/01/2016

España

España

Genial para aprender a beber sin biberon

Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Vaso con boquilla

Sim, recomendo este produto

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01/07/2016

France

France

Le top

Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan

Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Tasse à bec

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 