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Descontinuado
SCF755/07
Beber sem derramar
340 ml
18m+
Acabou-se a sujidade! A nova válvula a aguardar patente assegura que a água sai apenas quando a criança está a beber pelo bico.
Basta retirar a válvula e o copo transforma-se num copo de fluxo livre.
O bico em ângulo foi concebido para ajudar as crianças a beber o seu primeiro golo facilmente, sem inclinar demasiado a cabeça para trás.
2.3
de 5
41
Críticas
Sabrina91
05/01/2023
Portugal
Copo é excelente
Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.
Pontos positivos
Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio
Pontos negativos
Não é fácil de encontrar para comprar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Copo com bico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Copo com bico
msanbrug
11/01/2016
España
Genial para aprender a beber sin biberon
Estaba intentando quitarle el biberon a mi bebe, sin que fuese un vaso, porque le gusta volvar el liquido. Este biberon es exactamente lo que buscaba. Cuando tenga que cambiarle al vaso, sin duda eligiré un producto Avent. Lo que echo de menos es que tenga mas variedad de modelos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Vaso con boquilla
Sim, recomendo este produto
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Leanne061214
01/07/2016
France
Le top
Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan
Esta avaliação foi feita para SCF755/05 Tasse à bec
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.