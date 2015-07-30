ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
  • Adapta-se à boca e às mãos dos bebés

Descontinuado

AventGama de mordedores com desenhos de animais

SCF894/01

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Adapta-se à boca e às mãos dos bebés
Os mordedores em forma de animal sem BPA SCF894/01 da Avent massajam as gengivas doridas do seu bebé ao longo das diferentes fases da dentição. Os designs coloridos e divertidos adaptam-se perfeitamente às mãos e boca do seu bebé para ajudar a acalmar a dor dos primeiros dentes.
Ver todos os benefícios

Mordedor que ajuda a aliviar a dor dos primeiros dentes

Adapta-se à boca e às mãos dos bebés

  • Etapa 3

  • Mordedor para os dentes de trás

Fácil de limpar com água quente

Fácil de limpar com água quente

Este mordedor é ergonómico e tem rebordos redondos para o seu bebé segurar. Isto significa que também é fácil de limpar e o formato impede que este fique preso facilmente. Basta enxaguar em água quente e está pronto a utilizar novamente!

As várias texturas refrescam e massajam as gengivas quando os dentes de trás começam a romper

As várias texturas refrescam e massajam as gengivas quando os dentes de trás começam a romper

Este mordedor com gel pode ser arrefecido no frigorífico para fornecer uma pressão fria para acalmar as dores dos primeiros dentes do seu bebé. As diferentes texturas proporcionam vários níveis de pressão para satisfazer as preferências do seu bebé.

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos

Os mordedores da Philips Avent não contêm BPA e ftalatos

Sem BPA – de acordo com a Directiva 2011/8/UE.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis