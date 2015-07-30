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Descontinuado
Etapa 3
Mordedor para os dentes de trás
Este mordedor é ergonómico e tem rebordos redondos para o seu bebé segurar. Isto significa que também é fácil de limpar e o formato impede que este fique preso facilmente. Basta enxaguar em água quente e está pronto a utilizar novamente!
Este mordedor com gel pode ser arrefecido no frigorífico para fornecer uma pressão fria para acalmar as dores dos primeiros dentes do seu bebé. As diferentes texturas proporcionam vários níveis de pressão para satisfazer as preferências do seu bebé.
Sem BPA – de acordo com a Directiva 2011/8/UE.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
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