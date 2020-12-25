É importante encontrar a tetina certa

Todos aprendemos ao nosso próprio ritmo. Saber mamar é uma habilidade aprendida e alguns bebés desenvolvem-na mais rapidamente do que outros. É por isso que alguns bebés podem inicialmente beneficiar da nossa tetina de "Primeiro fluxo" (tetina 0) antes de avançarem para as tetinas Natural Response. Mude para a tetina de "Primeiro fluxo" se o seu bebé demorar mais de 20 minutos a beber 50 ml com as tetinas Natural Response. Experimente uma tetina Natural Response com um fluxo mais rápido se o seu bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades de alimentação persistirem, consulte um profissional de saúde.