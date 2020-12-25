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      Philips Avent Natural Response Biberão com abertura AirFree

      SCY673/83

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação

      Proporciona alimentações calmas e confortáveis. A tetina Natural Response suporta o ritmo de beber único do bebé, enquanto a abertura AirFree foi concebida para conferir proteção extra contra cólicas, gases e refluxo. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais abaixo.

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      Philips Avent Natural Response Biberão com abertura AirFree

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      Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação

      Uma tetina que funciona como uma mama*

      • 1 biberão
      • 260 ml
      • Tetina de fluxo médio
      • 3-6 m
      Agarrar natural com tetina em forma de mama

      Agarrar natural com tetina em forma de mama

      A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.

      A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

      A tetina liberta leite quando o bebé bebe ativamente

      A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.

      É importante encontrar a tetina certa

      É importante encontrar a tetina certa

      Todos aprendemos ao nosso próprio ritmo. Saber mamar é uma habilidade aprendida e alguns bebés desenvolvem-na mais rapidamente do que outros. É por isso que alguns bebés podem inicialmente beneficiar da nossa tetina de "Primeiro fluxo" (tetina 0) antes de avançarem para as tetinas Natural Response. Mude para a tetina de "Primeiro fluxo" se o seu bebé demorar mais de 20 minutos a beber 50 ml com as tetinas Natural Response. Experimente uma tetina Natural Response com um fluxo mais rápido se o seu bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades de alimentação persistirem, consulte um profissional de saúde.

      Concebida para reduzir os problemas de alimentação

      Concebida para reduzir os problemas de alimentação

      A abertura AirFree foi concebida para proporcionar uma proteção extra contra problemas de alimentação, evitando que o ar entre na barriga do seu bebé enquanto o alimenta na vertical.

      Escolha o fluxo de tetina correto para o seu bebé

      Escolha o fluxo de tetina correto para o seu bebé

      Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de taxas de fluxo para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricadas com silicone macio.

      Os mesmos produtos, uma nova navegação

      Os mesmos produtos, uma nova navegação

      Mudámos para um sistema de navegação de fluxo baseado em ritmo. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais baixo se o bebé tiver leite a sair da boca ou estiver a dar goles rápidos. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou se parecer frustrado. Ao efetuarmos esta atualização, pode receber qualquer um dos estilos de embalagem.

      O design antiderrames da tetina evita salpicos e perda de leite

      O design antiderrames da tetina evita salpicos e perda de leite

      A abertura da tetina foi concebida para libertar leite apenas quando o bebé está a alimentar-se. Deste modo, consegue evitar a perda de leite, seja em casa ou fora de casa.

      Compatível com toda a gama Philips Avent

      Compatível com toda a gama Philips Avent

      Combine a nossa bomba tira-leite, com o biberão e o copo, criando um produto que funcione para si, sempre que precisar.

      Fácil de segurar mesmo com as mãos pequenas

      Fácil de segurar mesmo com as mãos pequenas

      O biberão ergonómico é fácil de segurar em qualquer ângulo, proporcionando o máximo conforto possível durante a alimentação. Fácil de agarrar com as suas mãos ou com mãos mais pequenas.

      Utilização simples, limpeza fácil e montagem rápida

      Utilização simples, limpeza fácil e montagem rápida

      O gargalo largo do biberão facilita o enchimento e a limpeza. Contém apenas algumas peças para montagem rápida e simples, uma vez que a abertura AirFree é composta por apenas uma peça.

      As tetinas e os biberões Natural Response são isentos de BPA*

      As tetinas e os biberões Natural Response são isentos de BPA*

      Os biberões e as tetinas Natural Response Philips Avent são fabricados com material sem BPA*.

      Seja paciente enquanto o bebé se adapta

      Seja paciente enquanto o bebé se adapta

      Os nossos novos biberões Natural Response são diferentes dos biberões de fluxo livre. Tal como a amamentação, pode precisar de algumas tentativas até o bebé se habituar, é perfeitamente natural.

      Especificações técnicas

      • Inclui

        Abertura AirFree
        1  unid.
        Biberão de 260 ml/9 oz
        1  unid.
        Tetina média
        1 un.

      • Funções

        Funcionalidades da tetina
        • Agarrar natural da tetina
        • Design antiderrames
        • Macio e flexível
      Badge-D2C

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      • A tetina Natural Response liberta leite apenas quando o bebé bebe ativamente. Os bebés conseguem beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural, tal como no peito

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