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SCY673/83
Flui como uma mama, ajuda a reduzir os problemas de alimentação
Proporciona alimentações calmas e confortáveis. A tetina Natural Response suporta o ritmo de beber único do bebé, enquanto a abertura AirFree foi concebida para conferir proteção extra contra cólicas, gases e refluxo. É importante encontrar a tetina certa. Veja mais abaixo.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
A tetina larga, macia e flexível foi concebida para imitar a forma e a sensação da mama, ajudando o bebé a agarrar e a alimentar-se de forma confortável.
A tetina Natural Response funciona com o ritmo de alimentação natural do seu bebé, facilitando a combinação entre amamentação e alimentação com biberão. A tetina tem uma abertura única que só libera leite quando o bebé bebe ativamente. Quando o bebé pausa para engolir e respirar, o leite também pausa.
Todos aprendemos ao nosso próprio ritmo. Saber mamar é uma habilidade aprendida e alguns bebés desenvolvem-na mais rapidamente do que outros. É por isso que alguns bebés podem inicialmente beneficiar da nossa tetina de "Primeiro fluxo" (tetina 0) antes de avançarem para as tetinas Natural Response. Mude para a tetina de "Primeiro fluxo" se o seu bebé demorar mais de 20 minutos a beber 50 ml com as tetinas Natural Response. Experimente uma tetina Natural Response com um fluxo mais rápido se o seu bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou parecer frustrado. Se as dificuldades de alimentação persistirem, consulte um profissional de saúde.
A abertura AirFree foi concebida para proporcionar uma proteção extra contra problemas de alimentação, evitando que o ar entre na barriga do seu bebé enquanto o alimenta na vertical.
Os bebés alimentam-se de forma diferente e desenvolvem-se ao seu próprio ritmo. Concebemos uma gama de taxas de fluxo para que possa encontrar a ideal para o seu bebé e personalizar o seu biberão. Todas as tetinas Natural Response são fabricadas com silicone macio.
Mudámos para um sistema de navegação de fluxo baseado em ritmo. Comece com a tetina fornecida com o biberão. Experimente um fluxo mais baixo se o bebé tiver leite a sair da boca ou estiver a dar goles rápidos. Experimente um fluxo mais elevado se o bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou se parecer frustrado. Ao efetuarmos esta atualização, pode receber qualquer um dos estilos de embalagem.
A abertura da tetina foi concebida para libertar leite apenas quando o bebé está a alimentar-se. Deste modo, consegue evitar a perda de leite, seja em casa ou fora de casa.
Combine a nossa bomba tira-leite, com o biberão e o copo, criando um produto que funcione para si, sempre que precisar.
O biberão ergonómico é fácil de segurar em qualquer ângulo, proporcionando o máximo conforto possível durante a alimentação. Fácil de agarrar com as suas mãos ou com mãos mais pequenas.
O gargalo largo do biberão facilita o enchimento e a limpeza. Contém apenas algumas peças para montagem rápida e simples, uma vez que a abertura AirFree é composta por apenas uma peça.
Os biberões e as tetinas Natural Response Philips Avent são fabricados com material sem BPA*.
Os nossos novos biberões Natural Response são diferentes dos biberões de fluxo livre. Tal como a amamentação, pode precisar de algumas tentativas até o bebé se habituar, é perfeitamente natural.
Inclui
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