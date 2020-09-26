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  • Sinta-o. BASS+
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Descontinuado

Auscultadores Bluetooth

SHB3175BK/00

3.4
| (16) Críticas | 83% recomendam este produto

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Sinta-o. BASS+
Os auscultadores Philips BASS+ oferecem graves potentes num formato elegante e resistente. Aspeto excelente, som fantástico e ótimo valor. Os auscultadores Bluetooth over-ear sem fios são ideais para quem precisa de mais graves nas suas batidas sem volume adicional.
Ver todos os benefícios

Sinta-o. BASS+

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Over-ear

  • Proteções suaves para os ouvidos

  • Dobragem compacta

Colunas em neodímio de 40 mm

Colunas em neodímio de 40 mm

Colunas em neodímio de 40 mm que emitem graves grandes e ousados

Perfeitamente adaptável a todos os utilizadores

Perfeitamente adaptável a todos os utilizadores

O design das proteções rotativas para as orelhas e o aro ajustável para a cabeça são perfeitamente adaptáveis a todos os utilizadores.

Graves grandes e ousados que se podem sentir

Graves grandes e ousados que se podem sentir

Graves potentes para melhorar o seu prazer de audição. Não se deixe enganar pelo design elegante pois as aberturas de graves especialmente concebidas e os diafragmas com sintonia aperfeiçoada produzem frequências extremamente baixas que garantem a estes auscultadores uma assinatura de som BASS+ única. O volume acústico separado é utilizado para garantir sempre um desempenho de graves com elevada consistência.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.4

de 5

16

Críticas

83%

recomendam este produto

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Pontos positivos

Sonido y precio

Pontos negativos

Materiales dan la sensación de ser frágiles

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Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Auricular Bluetooth

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03/06/2020

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Pontos positivos

Zitcomfort en super geluid

Pontos negativos

Geen

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03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Pontos positivos

Klang, Akku

Pontos negativos

Bedienkonzept

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Esta avaliação foi feita para SHB3175WT Bluetooth-Headset

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