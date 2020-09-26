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Descontinuado
SHB3175BK/00
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Over-ear
Proteções suaves para os ouvidos
Dobragem compacta
Colunas em neodímio de 40 mm que emitem graves grandes e ousados
O design das proteções rotativas para as orelhas e o aro ajustável para a cabeça são perfeitamente adaptáveis a todos os utilizadores.
Graves potentes para melhorar o seu prazer de audição. Não se deixe enganar pelo design elegante pois as aberturas de graves especialmente concebidas e os diafragmas com sintonia aperfeiçoada produzem frequências extremamente baixas que garantem a estes auscultadores uma assinatura de som BASS+ única. O volume acústico separado é utilizado para garantir sempre um desempenho de graves com elevada consistência.
3.4
de 5
16
Críticas
83%
recomendam este produto
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Pontos positivos
Sonido y precio
Pontos negativos
Materiales dan la sensación de ser frágiles
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Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Auricular Bluetooth
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Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Comprador verificado
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Pontos positivos
Zitcomfort en super geluid
Pontos negativos
Geen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3175BK Bluetooth-headset
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Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Pontos positivos
Klang, Akku
Pontos negativos
Bedienkonzept
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB3175WT Bluetooth-Headset
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Os resultados reais podem variar