Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
SHB5800BK/00
Auriculares sem fios, emparelhamento fácil via NFC
Auscultadores com Bluetooth SHB5800 dispõem de diafragmas concebidos com precisão para graves sólidos e som equilibrado, auriculares confortáveis, NFC de um só toque para emparelhamento fácil e resistência duradoura à transpiração e humidade IPX2 – ideal para música e chamadas em movimento.
Diafragmas de 6 mm/posterior fechada
Auriculares
Emparelhamento fácil NFC permite-lhe emparelhar o seu auricular Bluetooth e dispositivo Bluetooth com um só toque.
Os diafragmas de altifalante super pequenos no interior destes auriculares cabem confortavelmente no interior da orelha e a sua adaptação excepcionalmente segura isola o ruído exterior para uma experiência de audição intensa e de alta intensidade.
2.9
de 5
45
Críticas
twen23
06/05/2018
España
muy comodo
muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC
7EON
13/04/2019
United Kingdom
Perfect!
Best music quality and easy to use. 5-star rating!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
eddie481735
27/11/2015
United Kingdom
it's so good in-ear headphone.
it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.
Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones
Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones