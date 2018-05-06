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Descontinuado

Auriculares NFC Bluetooth

SHB5800BK/00

2.9

| (45) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto

Auriculares sem fios, emparelhamento fácil via NFC

Auscultadores com Bluetooth SHB5800 dispõem de diafragmas concebidos com precisão para graves sólidos e som equilibrado, auriculares confortáveis, NFC de um só toque para emparelhamento fácil e resistência duradoura à transpiração e humidade IPX2 – ideal para música e chamadas em movimento.

Ver todos os benefícios

Graves sólidos

Auriculares sem fios, emparelhamento fácil via NFC

  • Diafragmas de 6 mm/posterior fechada

  • Auriculares

Ligação NFC de um só toque para emparelhamento fácil

Emparelhamento fácil NFC permite-lhe emparelhar o seu auricular Bluetooth e dispositivo Bluetooth com um só toque.

Suporte de dispositivos móveis com Bluetooth 3.0 AVRCP/HSP/HFP/A2DP

Barreira auricular perfeita bloqueia ruídos externos

Os diafragmas de altifalante super pequenos no interior destes auriculares cabem confortavelmente no interior da orelha e a sua adaptação excepcionalmente segura isola o ruído exterior para uma experiência de audição intensa e de alta intensidade.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.9

de 5

45

Críticas

06/05/2018

España

España

muy comodo

muy buenos audífonos, buen sonido. Resistentes y livianos

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Auriculares intrauditivos Bluetooth NFC

13/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

Perfect!

Best music quality and easy to use. 5-star rating!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

27/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

it's so good in-ear headphone.

it's easy to take it to everywhere on my neck. so cool when i used it outdoor. especially i love philips sound quality. good bass good sound . i love it.

Esta avaliação foi feita para SHB5800BK Bluetooth NFC in-ear headphones

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