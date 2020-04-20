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Descontinuado

Auscultadores sem fios Bluetooth®

SHB6250/00

3.6

| (19) Críticas

Som nítido sem fios

Com um design dobrável, ultra portátil e elegante e conectividade Bluetooth, os Philips SHB6250 são os melhores auscultadores para quando está em movimento. Desfrute de graves extraordinariamente profundos e nitidez requintada – sempre – e sem o incómodo dos cabos emaranhados.

Ver todos os benefícios

corte nos cabos, não na qualidade

Som nítido sem fios

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • On-ear

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Diafragmas em neodímio de 40 mm para graves profundos e som nítido

Activar Siri e Google Now com um toque no auscultador

Compatível com Siri e Google Now, os auscultadores com Bluetooth mais recentes da Philips tornam a utilização do seu assistente virtual ainda mais fácil. Necessita apenas de um toque no botão do auscultador para activar o Siri no iPhone ou o Google Now em dispositivos Android.

Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita

Protecções para os ouvidos e aro para a cabeça ajustáveis para uma adaptação perfeita

Os seus auscultadores são concebidos de forma ergonómica para se adaptarem a si na perfeição, graças às suas protecção para os ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - para conforto e segurança verdadeiros em movimento.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

19

Críticas

20/04/2020

España

España

Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora

Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.

Esta avaliação foi feita para SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

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16/05/2017

France

France

Super pratique et bon son

Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHB6250 Casque Bluetooth® sans fil

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12/03/2017

France

France

Parfait pour voyager

Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!

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