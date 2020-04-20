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Descontinuado
SHB6250/00
Som nítido sem fios
Com um design dobrável, ultra portátil e elegante e conectividade Bluetooth, os Philips SHB6250 são os melhores auscultadores para quando está em movimento. Desfrute de graves extraordinariamente profundos e nitidez requintada – sempre – e sem o incómodo dos cabos emaranhados.
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
On-ear
Compatível com Siri e Google Now, os auscultadores com Bluetooth mais recentes da Philips tornam a utilização do seu assistente virtual ainda mais fácil. Necessita apenas de um toque no botão do auscultador para activar o Siri no iPhone ou o Google Now em dispositivos Android.
Os seus auscultadores são concebidos de forma ergonómica para se adaptarem a si na perfeição, graças às suas protecção para os ouvidos e aos aro para a cabeça ajustáveis - para conforto e segurança verdadeiros em movimento.
3.6
de 5
19
Críticas
evaldeslacasa
20/04/2020
España
Los mejores cascos que he encontrado hasta ahora
Gran calidad para el precio y súper cómodos. Me he acostumbrado a ellos y solo uso estos. Es más, cuando se desgastaron de tanto uso, volví a pedir los mismos. Espero que no los descataloguen.
Esta avaliação foi feita para SHB6250 Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®
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Philippemanap
16/05/2017
France
Super pratique et bon son
Se repli , appairage facile et très bon son pour le prix. Apres plus d un an d utilisation dans les transports... n a pas bouge
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Magnum
12/03/2017
France
Parfait pour voyager
Je cherchais un casque pour fonctionner avec mon smartphone et j'ai trouvé cette option sans fil intéressante. L'appairage s'est fait sans problème et après deux trois réglages de base la qualité du son est superbe. De plus la musique s'arrête automatiquement en cas d'appel téléphonique. Rapport qualité prix avantageux!
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Os resultados reais podem variar