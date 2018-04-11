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Descontinuado

Auscultadores hi-fi sem fios

SHC1300/10

2.9

| (46) Críticas

Comodidade sem fios com transmissão por infravermelhos

Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos, combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou do seu televisor em sua casa.

Ver todos os benefícios

Para TV

Comodidade sem fios com transmissão por infravermelhos

  • Diafragmas de 32 mm/posterior fechada

  • Over-ear

Fácil e simples de configurar

O sistema de alta frequência RF assegura uma recepção clara e límpida

Ao utilizar frequências de rádio (RF) muito elevadas para a ligação de transmissão assegura uma recepção clara e límpida.

O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.9

de 5

46

Críticas

11/04/2018

España

España

Producto útil

Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo

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Esta avaliação foi feita para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos

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26/12/2015

España

España

Muy contentos de siempre

Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.

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02/11/2019

France

France

très solide

Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.

Pontos positivos

Il fait ce pourquoi je l'ai acheté

Pontos negativos

visiblement Philips ne le produit plus

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Esta avaliação foi feita para SHC1300 Casque hi-fi sans fil

Data de utilização 2017-11-02

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Data de utilização 2017-11-02

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