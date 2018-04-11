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Descontinuado
SHC1300/10
Comodidade sem fios com transmissão por infravermelhos
Estes auscultadores sem fios de tamanho total, por infravermelhos, combinam a qualidade e a utilização prática, permitindo-lhe desfrutar da sua música ou do seu televisor em sua casa.
Diafragmas de 32 mm/posterior fechada
Over-ear
Ao utilizar frequências de rádio (RF) muito elevadas para a ligação de transmissão assegura uma recepção clara e límpida.
Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.
2.9
de 5
46
Críticas
Baly52
11/04/2018
España
Producto útil
Buen producto, de hecho es el segundo que compró. El segundo ha durado exactamente 26 meses hasta que ha fallado el emisor. Veremos cuánto cuesta repararlo
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Esta avaliação foi feita para SHC1300 Auriculares Hi-Fi inalámbricos
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AlejandroFR
26/12/2015
España
Muy contentos de siempre
Estaba buscando si había posibilidad de comprarlos sin emisor y he visto el resto de críticas y me he sorprendido. No hemos tenido problemas con estos auriculares nunca y llevamos varios (con un emisor usamos dos auriculares). Como otro usuario comenzamos con el modelo anterior, y eran compatibles. Lo único que se me ocurre para los problemas de otros usuarios es que se los pusieran al revés o que no usaran pilas recargables (las alcalinas duran muy poco y se pierde calidad al poco tiempo). Por tener una experiencia tan distinta a otros usuarios, parece que o yo he tenido mucha suerte o ellos se han encontrado con una partida defectuosa.
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02/11/2019
France
très solide
Cela fait 3 X qu'il tombe de ma hauteur et il est toujours vivant. Depuis 3 ans aucun soucis, il fonctionne comme au 1er jour. Certes, il n'est pas fait pour se promener de pièces en pièces, entre 1 et 10 mètres sans obstacle, c'est ok.
Pontos positivos
Il fait ce pourquoi je l'ai acheté
Pontos negativos
visiblement Philips ne le produit plus
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Esta avaliação foi feita para SHC1300 Casque hi-fi sans fil
Data de utilização 2017-11-02
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Data de utilização 2017-11-02
Pilhas não incluídas