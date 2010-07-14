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Descontinuado

Auscultadores Hi-Fi sem fios

SHC8565/00

4.2

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

A melhor experiência Hi-Fi sem fios

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática e melhoramento de som, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Ver todos os benefícios

com melhoramento de graves e agudos

A melhor experiência Hi-Fi sem fios

As almofadas e a fita para a cabeça suaves asseguram o conforto

As almofadas e a fita para a cabeça suaves asseguram o conforto

Os materiais resistentes e macios das protecções para os ouvidos e do aro para a cabeça almofadado destes auscultadores Philips asseguram uma utilização prolongada confortável.

A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.

Aumenta os agudos para se adaptarem às suas preferências

Um controlo fácil de encontrar nos auscultadores permite aumentar o desempenho dos agudos com um simples toque.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

3
2

14/07/2010

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico

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Esta avaliação foi feita para SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico

15/07/2012

France

France

Très bonnes qualités accoustiques..

Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...

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Esta avaliação foi feita para SHC8565 Wireless HiFi Headphone

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Esta avaliação foi feita para SHC8565 Wireless HiFi Headphone

17/10/2011

France

France

Excellent produit

Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....

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