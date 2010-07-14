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Descontinuado
A melhor experiência Hi-Fi sem fios
Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática e melhoramento de som, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.
Os materiais resistentes e macios das protecções para os ouvidos e do aro para a cabeça almofadado destes auscultadores Philips asseguram uma utilização prolongada confortável.
A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.
Um controlo fácil de encontrar nos auscultadores permite aumentar o desempenho dos agudos com um simples toque.
4.2
de 5
6
Críticas
83%
recomendam este produto
14/07/2010
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8565 Auricular Hi-Fi inalámbrico
Sim, recomendo este produto
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jmdepite
15/07/2012
France
Très bonnes qualités accoustiques..
Tout-à-fait satisfait. Seul petit bémol, dommage que la mise sous tension se fasse par un interrupteur, et non automatiquement à la mise sur la tête...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHC8565 Wireless HiFi Headphone
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jmdepite
17/10/2011
France
Excellent produit
Son magnifique, avec très bon rendu des basses; aucun réglage nécessaire. Dommage que la mise sous et hors tension du casque ne se fasse pas automatiquement à la pose sur la tête....
Sim, recomendo este produto
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