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  • Músicas potentes. Chamadas nítidas.
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Descontinuado

Auriculares com microfone

SHE1405BK/10

Músicas potentes. Chamadas nítidas.
Mude de uma lista de reprodução para um podcast ou uma chamada num instante. Os diafragmas acústicos em neodímio com regulação perfeita e cancelamento passivo de ruído produzem um som nítido. Encontre uma adaptação perfeita com as almofadas amovíveis em três tamanhos.
Ver todos os benefícios

Ouça música e converse

Músicas potentes. Chamadas nítidas.

Som cristalino

Perca-se num podcast. Deixe-se envolver pela música. O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito. Ouça com todo o conforto e desfrute de um bom isolamento de ruído passivo.

Comando no fio. Mude facilmente de uma lista de reprodução para uma chamada

Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone, graças ao comando no fio.

Cabo de 1,2 m

Estes auriculares têm um cabo de 1,2 m. A ancoragem em borracha macia entre os auriculares e os cabos protege a ligação com cabo e mantém o som a fluir.

Especificações técnicas

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