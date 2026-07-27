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Descontinuado
SHE1405BK/10
Perca-se num podcast. Deixe-se envolver pela música. O tubo acústico oval e os três tamanhos de almofadas de borracha amovíveis criam um isolamento perfeito. Ouça com todo o conforto e desfrute de um bom isolamento de ruído passivo.
Atenda uma chamada ou coloque a sua lista de reprodução em pausa. Tudo isto sem tocar no seu smartphone, graças ao comando no fio.
Estes auriculares têm um cabo de 1,2 m. A ancoragem em borracha macia entre os auriculares e os cabos protege a ligação com cabo e mantém o som a fluir.
Críticas