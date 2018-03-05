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Descontinuado
Graves profundos, som nítido
Desenhados para um ajuste e conforto ideais, os auriculares SHE3205 incluem diafragmas de 14,2 mm e saída de graves para graves profundos e som nítido. O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre música e chamadas. Selecção de seis cores vibrantes, que combinam com o seu relógio Apple.
Diafragmas de 14,2 mm / abertos
Auricular
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas - facilmente para se manter sempre ligado às coisas mais importantes para si.
Uma peça macia e flexível, que liga a estrutura ao cabo, protege a ligação do cabo contra danos, mesmo se dobrado fortemente.
O design é baseado na geometria do ouvido para uma utilização confortável e adaptação segura para todos.
4.6
de 5
11
Críticas
100%
recomendam este produto
RossA
05/03/2018
United Kingdom
Impressed
I bought these as a stop gap while my usual headphones were being replaced for the second time under warranty. I was amazed to find out that even though these cost a quarter of the price of my usual ones they actually sound way better - so I am keeping them for daily use. I like the simple design, flat cable and clearly marked left and right.
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HEADPHONES
02/02/2018
United Kingdom
just amazing great features
i brought these headphones and they are amazing they have great bass. but i wish they made it in wireless. it has a really nice design/look. they look like apple headphones but i think they are better! :) :) :) :) :) five star I REALLY RECOMMEND THESE
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UrbanFerrit71
26/09/2017
United Kingdom
Immence
Fantastic. One (if not the best )in-ear headphones I have bought EVER. Crystal clear from the lowest bass to the slightest tap of a symbol. Nicely fitting (even in my big ears).
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