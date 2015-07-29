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Descontinuado

Auriculares com microfone

SHE8105BK/00

4.9

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Graves profundos e puros – sempre

Os auriculares SHE8105 da Philips dispõem de diafragmas de alta qualidade para graves verdadeiramente profundos e uma estrutura resistente em alumínio para pureza de som. As saídas de som ovais asseguram um conforto ergonómico, enquanto o comando no fio lhe permite alternar facilmente entre música e chamadas.

Ver todos os benefícios

numa estrutura sólida em metal

Graves profundos e puros – sempre

  • Diafragmas 8,6 mm/post. semi-fechada

  • Auricular

Pontas de silicone disponíveis em três tamanhos para adaptação personalizada

Pontas de silicone disponíveis em três tamanhos para adaptação personalizada

Os seus auriculares são fornecidos com uma selecção de pontas de 3 tamanhos, de pequeno a grande, para que possa escolher a adaptação perfeita para as suas orelhas.

Diafragmas de 8,6 mm melhorados para graves profundos com capacidade de resposta

Diafragmas de 8,6 mm melhorados para graves profundos com capacidade de resposta

Equipados com comando no fio para música e chamadas, com microfone

Equipados com comando no fio para música e chamadas, com microfone

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas, para se manter sempre ligado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.9

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

29/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super!

Mir gefallen sie super!! Sehr schönes Design und toller Klang zu einem Top Preis! Kann sie aufjedenfall weiter empfehlen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE8105BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

25/07/2015

Deutschland

Deutschland

Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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25/07/2015

Deutschland

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Philips SHE8105 Absolut gute Ohrhörer..

Rezension des Ohrhörers Philips SHE8105 Heute erhielt ich den Ohrhörer Modell SHE8105, er wird in einer einfachen Pappschachtel mit Display geliefert, enthalten ist der Ohrhörer incl Mikrofon und 3 verschiedene Ohrpolster (Größen S,M,L). Der Ohrhörer macht einen sehr guten Eindruck was die Verarbeitung anbetrifft, er fühlt sich wirklich gut an, nun nahm ich die kleinsten Ohrpolster und machte nun mal eine Hörprobe. Die Ohrhörer sitzen gut im Ohr und ich habe keine Probleme oder anderes beim tragen. Der Ohrhörer klingt sehr gut wie ich finde, die Bässe sind sehr gut und die Höhen klingen auch überzeugend. Das Mikrofon was im Kabel integriert ist verrichtet seine Arbeit auch sehr gut, Gespräche mit dem Smart Phone haben gut funktioniert und es gab keinerlei Schwierigkeiten und die Sprachqualität war auch sehr gut. Ich finde das man bei diesem Ohrhörer einen guten Kompromiss aus Preis/ Leistung erhält , zu dem sie auch sehr Chic aussehen. Mfg Fabio

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