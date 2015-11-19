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Descontinuado

Auscultadores com microfone

SHE9105BK/00

4.1

| (7) Críticas | 86% recomendam este produto

Som de precisão

Os auscultadores SHE9105 da Philips dispõem de diafragmas de alta qualidade e de uma estrutura em metal trabalhada com precisão para um som puro mas detalhado. As saídas de som ovais e os 3 auriculares à escolha asseguram conforto e boa adaptação, enquanto o microfone no fio lhe permite alternar entre música e chamadas.

Ver todos os benefícios

numa estrutura sólida em metal

Som de precisão

  • Diafragmas 8,6 mm/post. semi-fechada

  • Auricular

O guia anti-emaranhamento mantém os cabos juntos e arrumados

O guia anti-emaranhamento mantém os cabos juntos e arrumados

O guia anti-emaranhamento inteligente ajuda-o a manter facilmente os dois cabos dos auriculares juntos, bastando deslizá-lo para cima. Acabaram-se os momentos incómodos com emaranhamentos ou nós!

Estrutura curva e saídas de som ovais para um conforto ergonómico

Os seus auriculares são concebidos com precisão para se adaptarem a qualquer ouvido. A saída de som oval e a arquitectura curva ergonómicas asseguram uma adaptação optimizada, segura e confortável - sempre.

Equipados com comando no fio para música e chamadas, com microfone

Equipados com comando no fio para música e chamadas, com microfone

O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas, para se manter sempre ligado

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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4.1

de 5

7

Críticas

86%

recomendam este produto

3
2

19/11/2015

France

France

Comprador verificado

trés bonnes qualités

produit de trés bonne qualité excellente qualité du son

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Esta avaliação foi feita para SHE9105BK Headphones with mic

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHE9105BK Headphones with mic

11/10/2025

Deutschland

Deutschland

Philips SHE9105

Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer

Pontos positivos

Bass wie ein könig

Pontos negativos

Nichts

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Esta avaliação foi feita para SHE9105BK Kopfhörer mit Mikrofon

Data de utilização 2023-10-11

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2023-10-11

04/08/2015

Deutschland

Deutschland

Philips In-Ear Kopfhörer

Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!

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