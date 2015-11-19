Descontinuado
SHE9105BK/00
Som de precisão
Os auscultadores SHE9105 da Philips dispõem de diafragmas de alta qualidade e de uma estrutura em metal trabalhada com precisão para um som puro mas detalhado. As saídas de som ovais e os 3 auriculares à escolha asseguram conforto e boa adaptação, enquanto o microfone no fio lhe permite alternar entre música e chamadas.
Diafragmas 8,6 mm/post. semi-fechada
Auricular
O guia anti-emaranhamento inteligente ajuda-o a manter facilmente os dois cabos dos auriculares juntos, bastando deslizá-lo para cima. Acabaram-se os momentos incómodos com emaranhamentos ou nós!
Os seus auriculares são concebidos com precisão para se adaptarem a qualquer ouvido. A saída de som oval e a arquitectura curva ergonómicas asseguram uma adaptação optimizada, segura e confortável - sempre.
O microfone incorporado permite-lhe alternar facilmente entre a audição de música e a recepção de chamadas, para se manter sempre ligado
4.1
de 5
7
Críticas
86%
recomendam este produto
TEMPOJCA
19/11/2015
France
Comprador verificado
trés bonnes qualités
produit de trés bonne qualité excellente qualité du son
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Esta avaliação foi feita para SHE9105BK Headphones with mic
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Philips SHE9105
11/10/2025
Deutschland
Philips SHE9105
Hab diese kopfhörer seit 10 jahren Perfekt leider gibts die nirgend mehr zu kaufen jemand hat nir die gestern kaputt gemacht schade sonst Qualität 1a wie 400€ kopfhörer
Pontos positivos
Bass wie ein könig
Pontos negativos
Nichts
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Data de utilização 2023-10-11
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Data de utilização 2023-10-11
Madlena
04/08/2015
Deutschland
Philips In-Ear Kopfhörer
Im Lieferumfang: drei verschieden großen Ohrstöpsel für die perfekte Passform. Tolle Klangqualität, sowie elegantes Design die mich überzeugt hat Die Philips In-Ear Kopfhörer kann ich nur weiter empfehlen!
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