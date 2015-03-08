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Descontinuado
SHL3000BL/00
Som poderoso
Estes auscultadores Philips SHL3000BL/00 fornecem-lhe som e graves poderosos. Concebidos com protecções para os ouvidos almofadadas e rotativas, estes proporcionam uma experiência de audição perfeita em movimento.
Controlo estilo DJ
Azul
A acústica de tipo fechado destes auscultadores Philips fornece um bom isolamento de som.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
yeyodjj
08/03/2015
España
Increible!
Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ
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Esta avaliação foi feita para SHL3000BL Headband headphones
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azer
15/01/2016
France
Comprador verificado
ce produit possède de grandes qualités
Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation
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marcy
06/11/2012
Deutschland
Schöne Kopfhörer
Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHL3000BL Kopfhörer mit Bügel
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