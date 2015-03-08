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Descontinuado

Auscultadores com aro p/ a cabeça

SHL3000BL/00

4.8

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Som poderoso

Estes auscultadores Philips SHL3000BL/00 fornecem-lhe som e graves poderosos. Concebidos com protecções para os ouvidos almofadadas e rotativas, estes proporcionam uma experiência de audição perfeita em movimento.

Ver todos os benefícios

Auscultadores com controlo estilo DJ

Som poderoso

  • Controlo estilo DJ

  • Azul

Acústica de tipo fechado fornece um bom isolamento de som

A acústica de tipo fechado destes auscultadores Philips fornece um bom isolamento de som.

Protec. p/ ouvidos ajustáveis e aro p/ cabeça adapta-se a qualquer cabeça

Protec. p/ ouvidos ajustáveis e aro p/ cabeça adapta-se a qualquer cabeça

Protecções para os ouvidos macias para conforto em audições prolongadas

Protecções para os ouvidos macias para conforto em audições prolongadas

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

08/03/2015

España

España

Increible!

Estos auriculares son increibles!, en relación calidad - precio son realmente incomparables con otros, los bajos se notan muy bien, y para la monitorización de pistas esta muy bien y para la sincronización y demás cumple su función, buenos cascos para el que sea DJ

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Esta avaliação foi feita para SHL3000BL Headband headphones

Sim, recomendo este produto

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15/01/2016

France

France

Comprador verificado

ce produit possède de grandes qualités

Très bon rapport qualite prix. Le son est tres bien pour mon utilisation

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06/11/2012

Deutschland

Deutschland

Schöne Kopfhörer

Sehr gutes Preis-Leistung verhältniss Sehen Super Aus

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