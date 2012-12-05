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Descontinuado

Auscultadores HiFi Estéreo

SHP3000/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Graves dinâmicos, adaptação confortável

Design leve com altifalantes potentes em neodímio de 40 mm; com protecções para os ouvidos auto-ajustáveis e um almofadado perfurado extremamente respirável, os SHP3000 são definitivamente o seu melhor companheiro para uma utilização no interior.

Ver todos os benefícios

Graves dinâmicos, adaptação confortável

  • Over-ear

  • Preto

Altifalantes de 40 mm com sintonização acústica para som equilibrado e detalhado

Altifalantes de 40 mm com sintonização acústica para som equilibrado e detalhado

Design sobre o ouvido permite um excelente isolamento do som

Design sobre o ouvido permite um excelente isolamento do som

Cabo de um único lado reduz o emaranhamento

Especificações técnicas

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Críticas

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05/12/2012

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijke koptelefoon

Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!

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Esta avaliação foi feita para SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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Esta avaliação foi feita para SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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