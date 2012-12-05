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Descontinuado
Graves dinâmicos, adaptação confortável
Design leve com altifalantes potentes em neodímio de 40 mm; com protecções para os ouvidos auto-ajustáveis e um almofadado perfurado extremamente respirável, os SHP3000 são definitivamente o seu melhor companheiro para uma utilização no interior.
Over-ear
Preto
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
ranger
05/12/2012
Nederland
Gebruiksvriendelijke koptelefoon
Goed geluid, prima draagcomfort. Value for money zou ik zeggen!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP3000 HiFi Stereo Headphones
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