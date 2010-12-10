Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Desempenho dinâmico do som do televisor
Auscultadores estéreo leves e confortáveis adaptados acusticamente ao som do televisor. Desfrute dos seus programas televisivos favoritos sem perturbar quem o rodeia. Um longo cabo de 6 metros permite uma fácil visualização de televisão, à distância. Inclui controlo de volume.
Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.
Tendo em conta os mais ínfimos detalhes, os especialistas em acústica aperfeiçoaram o design do mecanismo de bloqueio para assegurar que o cabo amovível fica sempre fixo.
O formato especial e os materiais de luxo utilizados nas almofadas para os ouvidos destes auscultadores Philips asseguram uma adaptação perfeita para o máximo conforto. Evitam as perdas de som e melhoram o desempenho dos graves. As almofadas são concebidas para assentarem perfeitamente na área à volta dos ouvidos.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
SamSpade
10/12/2010
United Kingdom
Headset helps
This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP5500 Indoor Corded TV Headphone
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SHP5500 Indoor Corded TV Headphone