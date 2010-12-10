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Descontinuado

Auscult. Interior Com Fio para TV

SHP5500/00

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Desempenho dinâmico do som do televisor

Auscultadores estéreo leves e confortáveis adaptados acusticamente ao som do televisor. Desfrute dos seus programas televisivos favoritos sem perturbar quem o rodeia. Um longo cabo de 6 metros permite uma fácil visualização de televisão, à distância. Inclui controlo de volume.

Ver todos os benefícios

Para TV

Desempenho dinâmico do som do televisor

O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Os materiais leves e duradouros de boa qualidade destes auscultadores Philips melhoram o conforto em utilizações prolongadas.

Mecanismo de bloqueio do cabo amovível

Tendo em conta os mais ínfimos detalhes, os especialistas em acústica aperfeiçoaram o design do mecanismo de bloqueio para assegurar que o cabo amovível fica sempre fixo.

Com as almofadas ergonómicas tem mais conforto e melhores graves

O formato especial e os materiais de luxo utilizados nas almofadas para os ouvidos destes auscultadores Philips asseguram uma adaptação perfeita para o máximo conforto. Evitam as perdas de som e melhoram o desempenho dos graves. As almofadas são concebidas para assentarem perfeitamente na área à volta dos ouvidos.

Especificações técnicas

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Críticas

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10/12/2010

United Kingdom

United Kingdom

Headset helps

This was bought for 90 yr old mother-in-law who has poor hearing. She loves it and so do we - the house does not reverberate with the sound of a tv with volume maxed out, we get some slepp and she can hear better than when she wore hearing aids, which she hates

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SHP5500 Indoor Corded TV Headphone

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