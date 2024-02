Produto verde certificado: Forte empenho na sustentabilidade

Certificado pela Royal Philips Electronics como Produto verde. Um Produto verde implica que o desempenho do aparelho é, no mínimo, 10% melhor do que os seus maiores concorrentes relativamente a tópicos de sustentabilidade muito importantes (p. ex. eficiência energética, peso do produto, gestão do ciclo de vida, etc.).