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Descontinuado
TAH5205BK/00
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada
Leve
Dobragem compacta
Até 29 horas de reprodução
Estes auscultadores over-ear contam com diafragmas acústicos potentes em neodímio de 40 mm que garantem um som nítido e graves ricos. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost para sentir imediatamente a diferença.
Pode obter até 29 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 4 horas. O cabo amovível permite-lhe também usar os auscultadores com fio.
Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.
2.4
de 5
29
Críticas
Roronoa lucky
13/03/2022
France
Ewcellent rapport qualité prix
J'ai commander 2 casques pour moi et ma mère sa fait 6 mois, et nous sommes très satisfait, selon moi il valent une cinquantaine d'euros plutôt que 20e.
Pontos positivos
Résistance puissance autonomie
Pontos negativos
Trop gros
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Casque sans fil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Casque sans fil
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Pontos positivos
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Pontos negativos
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Funcionário da Philips
Comprador verificado
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Pontos positivos
handig & goed quality
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
A disponibilidade das funcionalidades pode variar com base na compatibilidade do telemóvel.
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.