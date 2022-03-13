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Descontinuado

Auriculares sem fios

TAH5205WT/00

2.4
| (29) Críticas

Disponível em

Branco
Branco
Preto
Preto
Sinta os graves
Cubra os seus ouvidos e sinta verdadeiramente os graves! Estes auscultadores over-ear sem fios dispõem de um botão BASS Boost para graves mais profundos com apenas um toque. Obtenha até 29 horas de reprodução, carregamento rápido e uma ligação Bluetooth sólida. Nada lhe escapará.
Ver todos os benefícios

Sinta os graves

  • Diafragmas de 40 mm/posterior fechada

  • Leve

  • Dobragem compacta

  • Até 29 horas de reprodução

Diafragmas potentes em neodímio de 40 mm. Botão BASS Boost.

Diafragmas potentes em neodímio de 40 mm. Botão BASS Boost.

Estes auscultadores over-ear contam com diafragmas acústicos potentes em neodímio de 40 mm que garantem um som nítido e graves ricos. Quando quiser mais, basta premir o botão BASS boost para sentir imediatamente a diferença.

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C.

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C.

Pode obter até 29 horas de tempo de reprodução com um carregamento de 2 horas através de USB-C. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento rápido de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 4 horas. O cabo amovível permite-lhe também usar os auscultadores com fio.

Aro para a cabeça ajustável, leve e almofadado.

Disponíveis em elegantes paletas de cores mate, estes auscultadores on-ear incluem um aro almofadado tão leve que quase não dará por ele. As proteções dos ouvidos macias estão claramente identificadas para o lado esquerdo/direito e podem ser inclinadas até obter um ajuste perfeito.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.4

de 5

29

Críticas

13/03/2022

France

France

Ewcellent rapport qualité prix

J'ai commander 2 casques pour moi et ma mère sa fait 6 mois, et nous sommes très satisfait, selon moi il valent une cinquantaine d'euros plutôt que 20e.

Pontos positivos

Résistance puissance autonomie

Pontos negativos

Trop gros

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Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Casque sans fil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH5205BK Casque sans fil

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Pontos positivos

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Pontos negativos

Keine aktive Geräuschunterdrückung

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Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

21/05/2024

Nederland

Nederland

Funcionário da Philips

Comprador verificado

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Pontos positivos

handig & goed quality

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Esta avaliação foi feita para TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

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