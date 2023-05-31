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Descontinuado
TAT1207BL/00
Auriculares com um ajuste confortável
Estojo de carreg. extremamente pequeno
Resistência salpicos/transpiração IPX4
Até 18 horas de reprodução
Estes auriculares confortáveis encaixam de forma segura nos canais auditivos, criando um isolamento perfeito que diminui o ruído externo. Ouça cada batida e palavra! Desfrute de um conforto autêntico com três tamanhos de almofadas em silicone amovíveis.
Este estojo extremamente pequeno fornece uma verdadeira potência num formato muito pequeno. Totalmente carregados, os auscultadores proporcionam 6 horas de reprodução e um estojo totalmente carregado adiciona mais 12 horas. Para um carregamento rápido, carregue os seus auscultadores durante 15 minutos e obtenha uma hora adicional!
A classificação IPX4 e os diafragmas potentes de 6 mm permitem desfrutar de um som excelente em todas as condições climatéricas! Os auscultadores são resistentes a salpicos e podem suportar mais do que um pouco de suor e chuva, pelo que não precisa de se preocupar se começar a chover.
2.3
de 5
12
Críticas
Revieweronly2222
31/05/2023
United Kingdom
The battery lasts forever.
All all recommendations! I am to happy with this product. The best thing is the battery. Bass is very good, as sound quality in general.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT1207BK True Wireless Headphones
Sim, recomendo este produto
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Kueen
21/07/2022
United Kingdom
The product has good outside noises resistant
I got these for gift. I was listening music while cleaning my apartment. These earbuds are so good I was vacuuming the floors and didn't hear the vacuum cleaner wasn't turned on while time LOL. Very good I am happy with those. Only thing is they are maybe not loud enough, but it's good for ears anyway.
Pontos positivos
Noise resistant
Pontos negativos
Low high volume
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Esta avaliação foi feita para TAT1207WT True Wireless Headphones
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IngoH
16/07/2025
Sverige
Hållbara
Fantastiskt hållbara. Jag råkade köra en av lurarna i tvättmaskinen. Den fungerar fortfarande lika bra, bara en laddning behövdes. Det är också ett helt ok ljud för det billiga priset.
Pontos positivos
Hållbara
Pontos negativos
Lite "klumpiga" i örat
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Esta avaliação foi feita para TAT1207BK True Wireless-hörlurar
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