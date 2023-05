A Philips Xperion 6000 Pillar dura todo o dia com um único carregamento. A sua luz principal brilhante de 250 e 500 lm e a lanterna de 180 lm incorporada satisfazem várias necessidades. Dobrável para transporte fácil e ângulos de iluminação ajustáveis. Ver todas as vantagens

Buy Now

This product is only available by subscription