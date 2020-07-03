O PowerCyclone 10 proporciona uma potência de sucção extrema durante mais tempo

A tecnologia PowerCyclone 10 avançada foi concebida para maximizar o fluxo de ar com uma ação potente e rotativa para proporcionar uma potência de sucção extrema. O fluxo de ar acelerado supremo na câmara cilíndrica separa de forma eficaz o pó do ar, garantindo uma potência de sucção mais elevada durante mais tempo, para um melhor desempenho de limpeza para todos os tipos de sujidade em todos os pavimentos**.