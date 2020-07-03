Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10
O aspirador sem saco da série 9000 da Philips é o nosso aspirador com melhor desempenho. As tecnologias avançadas foram concebidas para lidar com todos os tipos de piso. Desfrute do melhor desempenho de limpeza com a tecnologia PowerCyclone 10 e a escova TriActive Ultra.
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Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10
Tecnologia NanoClean para uma exposição mínima ao pó
PowerCyclone 10
Escova TriActive Ultra
Tecnologia NanoClean
Telecomando
O PowerCyclone 10 proporciona uma potência de sucção extrema durante mais tempo
A tecnologia PowerCyclone 10 avançada foi concebida para maximizar o fluxo de ar com uma ação potente e rotativa para proporcionar uma potência de sucção extrema. O fluxo de ar acelerado supremo na câmara cilíndrica separa de forma eficaz o pó do ar, garantindo uma potência de sucção mais elevada durante mais tempo, para um melhor desempenho de limpeza para todos os tipos de sujidade em todos os pavimentos**.
A escova TriActive Ultra recolhe pó e sujidade de qualquer pavimento
A escova TriActive Ultra recolhe pó grosso e fino de uma só vez e de todos os lados. A escova utiliza a potência de sucção para resultados mais rápidos e em qualquer tipo de pavimento.
A tecnologia NanoClean minimiza a nuvem de poeira
A tecnologia NanoClean minimiza as nuvens de poeira, para que a sua casa e os seus pavimentos permaneçam limpos. O pó cai na parte inferior do recipiente e não fica preso nos lados. Quando está na hora de esvaziar, o pó e a sujidade simplesmente deslizam para fora.
Limpe itens delicados, como móveis e estofos
A escova para pó está incorporada na pega, por isso, está sempre pronta a usar em mobiliário, superfícies planas e estofos.
O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% do pó fino
O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% das partículas de pó fino, incluindo pólen, pelo de animais e ácaros, sendo ideal para pessoas com alergias. O nível de filtragem é equivalente ao HEPA 13***.
ErgoGrip com telecomando para uma utilização simples
A pega ErgoGrip foi concebida para proporcionar conforto e eficiência, para que possa aceder facilmente a espaços apertados. Termine a limpeza mais rapidamente com opções de controlo para reduzir a potência ou desligar com o toque de um botão.
Escova Super Turbo, ideal para limpeza profunda de pelos de animais e cotão
A escova Super Turbo limpa profundamente carpetes, rodando no interior da escova para remover facilmente pelos de animais, cotão e até as partículas de pó mais pequenas, resultando num melhor desempenho de limpeza. Ideal para donos de animais.
Especificações técnicas
Especificações gerais
Material principal
Plástico
Cor
Preto total
Tipo de produto
Aspirador sem saco
Nível de ruído (normal)
67 a 77 dB
Capacidade de pó
2,2 L
Garantia
2 anos
Raio de ação
11 m
Potência de entrada (IEC)
899 W
Potência de entrada (máx)
900W
Filtro do motor
Filtro lavável de longa duração
Filtro exaustor
HEPA: filtros > 99,99%
Encaixe do tubo
SmartLock
Pega de transporte
Frente e parte superior
Controlo de potência
Telecomando no ErgoGrip
Tipo de tubo
Telescópico metálico de 2 peças
Tipo de rodas
Borracha
Arrumação de acessórios
Na pega
Posição de arrumação
Vertical e horizontal
Tecnologia
PowerCyclone 10
Comprimento do cabo de alimentação
8 m
Funções
Sistema de esvaziamento fácil
Tecnologia NanoClean
Acessórios
Escova standard
Escova TriActive Ultra
Acessórios incluídos
Escova integrada, bico para fendas, escova pequena