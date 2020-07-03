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    • Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10 Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10 Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10

      Série 9000 Aspirador sem saco

      XB9154/09

      Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10

      O aspirador sem saco da série 9000 da Philips é o nosso aspirador com melhor desempenho. As tecnologias avançadas foram concebidas para lidar com todos os tipos de piso. Desfrute do melhor desempenho de limpeza com a tecnologia PowerCyclone 10 e a escova TriActive Ultra.

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      Série 9000 Aspirador sem saco

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      Potência de sucção mais elevada* com PowerCyclone 10

      Tecnologia NanoClean para uma exposição mínima ao pó

      • PowerCyclone 10
      • Escova TriActive Ultra
      • Tecnologia NanoClean
      • Telecomando
      O PowerCyclone 10 proporciona uma potência de sucção extrema durante mais tempo

      O PowerCyclone 10 proporciona uma potência de sucção extrema durante mais tempo

      A tecnologia PowerCyclone 10 avançada foi concebida para maximizar o fluxo de ar com uma ação potente e rotativa para proporcionar uma potência de sucção extrema. O fluxo de ar acelerado supremo na câmara cilíndrica separa de forma eficaz o pó do ar, garantindo uma potência de sucção mais elevada durante mais tempo, para um melhor desempenho de limpeza para todos os tipos de sujidade em todos os pavimentos**.

      A escova TriActive Ultra recolhe pó e sujidade de qualquer pavimento

      A escova TriActive Ultra recolhe pó e sujidade de qualquer pavimento

      A escova TriActive Ultra recolhe pó grosso e fino de uma só vez e de todos os lados. A escova utiliza a potência de sucção para resultados mais rápidos e em qualquer tipo de pavimento.

      A tecnologia NanoClean minimiza a nuvem de poeira

      A tecnologia NanoClean minimiza a nuvem de poeira

      A tecnologia NanoClean minimiza as nuvens de poeira, para que a sua casa e os seus pavimentos permaneçam limpos. O pó cai na parte inferior do recipiente e não fica preso nos lados. Quando está na hora de esvaziar, o pó e a sujidade simplesmente deslizam para fora.

      Limpe itens delicados, como móveis e estofos

      Limpe itens delicados, como móveis e estofos

      A escova para pó está incorporada na pega, por isso, está sempre pronta a usar em mobiliário, superfícies planas e estofos.

      O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% do pó fino

      O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% do pó fino

      O sistema de filtragem Allergy H13 retém mais de 99,9% das partículas de pó fino, incluindo pólen, pelo de animais e ácaros, sendo ideal para pessoas com alergias. O nível de filtragem é equivalente ao HEPA 13***.

      ErgoGrip com telecomando para uma utilização simples

      ErgoGrip com telecomando para uma utilização simples

      A pega ErgoGrip foi concebida para proporcionar conforto e eficiência, para que possa aceder facilmente a espaços apertados. Termine a limpeza mais rapidamente com opções de controlo para reduzir a potência ou desligar com o toque de um botão.

      Escova Super Turbo, ideal para limpeza profunda de pelos de animais e cotão

      Escova Super Turbo, ideal para limpeza profunda de pelos de animais e cotão

      A escova Super Turbo limpa profundamente carpetes, rodando no interior da escova para remover facilmente pelos de animais, cotão e até as partículas de pó mais pequenas, resultando num melhor desempenho de limpeza. Ideal para donos de animais.

      Especificações técnicas

      • Especificações gerais

        Material principal
        Plástico
        Cor
        Preto total
        Tipo de produto
        Aspirador sem saco
        Nível de ruído (normal)
        67 a 77 dB
        Capacidade de pó
        2,2 L
        Garantia
        2 anos
        Raio de ação
        11 m
        Potência de entrada (IEC)
        899 W
        Potência de entrada (máx)
        900W
        Filtro do motor
        Filtro lavável de longa duração
        Filtro exaustor
        HEPA: filtros > 99,99%
        Encaixe do tubo
        SmartLock
        Pega de transporte
        Frente e parte superior
        Controlo de potência
        Telecomando no ErgoGrip
        Tipo de tubo
        Telescópico metálico de 2 peças
        Tipo de rodas
        Borracha
        Arrumação de acessórios
        Na pega
        Posição de arrumação
        Vertical e horizontal
        Tecnologia
        PowerCyclone 10
        Comprimento do cabo de alimentação
        8 m

      • Funções

        Sistema de esvaziamento fácil
        Tecnologia NanoClean

      • Acessórios

        Escova standard
        Escova TriActive Ultra
        Acessórios incluídos
        Escova integrada, bico para fendas, escova pequena
        Escovas adicionais
        Escova SuperTurbo

      • Peso e dimensões

        Comprimento do produto
        500 mm
        Largura do produto
        300 mm
        Altura do produto
        300 mm
        Comprimento da embalagem
        600 mm
        Largura da embalagem
        400 mm
        Altura da embalagem
        350 mm
        Peso da embalagem
        11,13 kg
        Peso do produto
        6,13 kg

      • Compatibilidade

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        Filtro de entrada CP1161
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        Filtro de exaustão CP1160

      • Especificações técnicas

        Voltagem
        230 V
        Frequência
        50-60 Hz

      • País de Origem

        Produzido:
        Turquia

      • Durabilidade

        Manual do utilizador
        100% de papel reciclado

      Badge-D2C

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      • Potência de sucção vs. os 10 aspiradores sem saco topo de gama mais vendidos (> 150 €) na Alemanha no primeiro semestre de 2019.
      • *Testado pelos laboratórios da Philips na recolha média de pó fino e grosso em pavimentos duros e macios vs. 10 aspiradores sem saco mais vendidos na Alemanha, em dezembro de 2019.
      • **Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.

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