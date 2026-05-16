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  • Barbear apurado e pele ultra suave todo o dia.
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i9000 Prestige UltraMáquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

XP9403/31

4.4
| (841) Críticas | 87% recomendam este produto

3 Prémios

Barbear apurado e pele ultra suave todo o dia.
A Philips i9000 Prestige Ultra é a nossa melhor e mais inovadora máquina de barbear, com o exclusivo sistema 'Levanta e Corta' de ação tripla que corta o pelo ao nível da raiz, até -0,08 mm. O resultado é um barbear incrivelmente apurado durante todo o dia, mesmo nas zonas mais difíceis de alcançar. A tecnologia SkinIQ Pro oferece agora 5 modos de barbear para o máximo conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com a tecnologia SkinIQ Pro

Barbear apurado e pele ultra suave todo o dia.

  • Sistema de barbear 'Levanta e Corta' de ação tripla

  • Lâminas de precisão duplas NanoTech

  • Sistema de precisão flexível em 360°

  • Sensor de pressão e controlo de movimento

  • 7 anos de garantia*****

Barbear apurado e preciso, que dura todo o dia

Barbear apurado e preciso, que dura todo o dia

O nosso sistema patenteado 'Levanta e Corta' de ação tripla levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até -0,08 mm ao nível da raiz, sem cortar a pele. Para um barbear incrivelmente rente que dura todo o dia.

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Cabeças mais pequenas e compactas, totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do teu rosto. Para um contacto constante com a pele para uma precisão 20% superior** para alcançar os pelos difíceis no pescoço e sob o nariz, garantindo precisão em cada movimento.

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias

Criadas para cortar pelos que crescem em diferentes direções, as lâminas rotativas de precisão duplas NanoTech, cortam 25% mais pelos a cada passagem*, com até 8 milhões de ações de corte por minuto, para uma eficiência precisa mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image PBTAWARD144
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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

841

Críticas

87%

recomendam este produto

16/05/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto oferece excelentes funcionalidades

Esta classificação foi baseada nas diversas variedades de máquinas de barbear já utilizadas, sendo que a i9000 Prestige Ultra é a que oferece um barbear mais perfeito; Aprecio, sobretudo, a possibilidade que detém, nomeadamente, a de se ajustar para as diversas opções que dispõe, a suavidade do barbear e de ser mais silenciosa; Recomendo a pessoas que necessitam de uma máquina de barbear, sem que lhes afete a suavidade da pele.

Pontos positivos

Barbear suave; multiplicidade de funções; silenciosa

Pontos negativos

Não aplicável

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-04

10/05/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Inovação e Perfeição

Fácil de utilizar e um corte perfeito, o nais parecido com um corte manual.

Pontos positivos

Fácil de Utilizar.

Pontos negativos

Um pouco frágil.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Date of Use 2026-02-24

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Date of Use 2026-02-24

19/03/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Máquina de barbear TOP TOP

Após alguns anos ,voltei a experimentar este meio de barbear, com algum receio, pois anteriormente o resultado não tinha sido o esperado, sensação de pele irritada e desconforto total. Hoje após adquirir esta máquina, só tenho a dizer TOP TOP, sem pele irritada e sem desconforto e um barbear perfeito. Aconselho sem qualquer margem de dúvida este modelo de máquina de barbear.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com a série Philips 3000

  2. em comparação com a anterior

  3. em comparação com revestimento sem microesferas

  4. em comparação com água na recarga

  5. Após o registo em Philips.pt no prazo de 90 dias após a compra