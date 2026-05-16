Honestamente, não estava à espera de ficar tão impressionado. A Philips superou-se com a i9000 Prestige Ultra — desde o primeiro uso percebe-se que estamos perante um produto de topo. O barbear é incrivelmente suave e, ao mesmo tempo, extremamente eficaz. Desliza pelo rosto como se fosse seda, sem qualquer irritação ou necessidade de insistir nas zonas mais difíceis. Com a app vai nos ensinando a usar devidamente a máquina para se tornar mais fácil o barbear. O motor é potente mas silencioso, a ergonomia é perfeita e o design… bom, é daqueles que apetece deixar exposto na casa de banho. A sensação depois de cada barbear é de pele lisa e confortável, como se tivesse acabado de sair de um barbeiro profissional. Já tive várias máquinas de barbear ao longo dos anos, mas nenhuma chega perto desta. É daquelas compras que nos fazem pensar “valeu cada euro”. Sem dúvida, a melhor máquina de barbear que já experimentei — um verdadeiro luxo no dia a dia. Única crítica construtiva. A Philips deveria colocar à venda separadamente todos os componentes / acessórios para compra posterior em separado. Outra crítica, o suporte de carregamento parece ser pouco estável com a máquina colocada.