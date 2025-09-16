Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Bolsa para arrumação da máquina de barbear Bolsa para arrumação da máquina de barbear Bolsa para arrumação da máquina de barbear

      i9000 Bolsa

      CP2339/01

      Bolsa para arrumação da máquina de barbear

      Utilize a bolsa para manter a sua máquina de barbear limpa, protegida e organizada em casa ou em viagem.

      i9000 Bolsa

      Produtos semelhantes

      Ver todos Peças reparáveis

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Bolsa para arrumação da máquina de barbear

      Verifique a compatibilidade abaixo

      Especificações técnicas

      • Peças substituíveis

        Compatível com os tipos de produto
        • XP9200  XP9201  XP9202  XP9203  XP9204
        • XP9207, XP9208, XP9209, XP9210, XP9205
        • XP9213  XP9214  XP9400  XP9401  XP9212
        • XP9403, XP9404, XP9405, XP9406, XP9402
      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.