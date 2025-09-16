Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
CP2343/01
Massajador facial de substituição
O massajador atenua a sensibilidade graças a uma barra massajadora com uma vibração delicada para suavizar e estimular a pele.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Peças substituíveis
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.