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Sistema de barbear 'Levanta e Corta' de ação tripla
Lâminas de precisão duplas NanoTech
Sistema de precisão flexível em 360°
Sensor de pressão e controlo de movimento
7 anos de garantia****
O nosso sistema patenteado 'Levanta e Corta' de ação tripla levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até -0,08 mm ao nível da raiz, sem cortar a pele. Para um barbear incrivelmente rente que dura todo o dia.
Cabeças mais pequenas e compactas, totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do teu rosto. Para um contacto constante com a pele para uma precisão 20% superior* para alcançar os pelos difíceis no pescoço e sob o nariz, garantindo precisão em cada movimento.
Criadas para cortar pelos que crescem em diferentes direções, as lâminas rotativas de precisão duplas NanoTech, cortam 25% mais pelos a cada passagem*, com até 8 milhões de ações de corte por minuto, para uma eficiência precisa mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias.
Prémios
4.4
de 5
839
Críticas
87%
recomendam este produto
Irmãos Lello
16/05/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelentes funcionalidades
Esta classificação foi baseada nas diversas variedades de máquinas de barbear já utilizadas, sendo que a i9000 Prestige Ultra é a que oferece um barbear mais perfeito; Aprecio, sobretudo, a possibilidade que detém, nomeadamente, a de se ajustar para as diversas opções que dispõe, a suavidade do barbear e de ser mais silenciosa; Recomendo a pessoas que necessitam de uma máquina de barbear, sem que lhes afete a suavidade da pele.
Pontos positivos
Barbear suave; multiplicidade de funções; silenciosa
Pontos negativos
Não aplicável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-04
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-04
PT2026
10/05/2026
Portugal
Comprador verificado
Inovação e Perfeição
Fácil de utilizar e um corte perfeito, o nais parecido com um corte manual.
Pontos positivos
Fácil de Utilizar.
Pontos negativos
Um pouco frágil.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-02-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-02-24
GCM123
19/03/2026
Portugal
Comprador verificado
Máquina de barbear TOP TOP
Após alguns anos ,voltei a experimentar este meio de barbear, com algum receio, pois anteriormente o resultado não tinha sido o esperado, sensação de pele irritada e desconforto total. Hoje após adquirir esta máquina, só tenho a dizer TOP TOP, sem pele irritada e sem desconforto e um barbear perfeito. Aconselho sem qualquer margem de dúvida este modelo de máquina de barbear.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com a anterior
em comparação com revestimento sem microesferas
em comparação com água na recarga
Após o registo em Philips.pt no prazo de 90 dias após a compra
Elimina 99,9% das bactérias de Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus, na unidade de superfície da máquina de barbear em 10 minutos. Testado por laboratório independente
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