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  • Barbear apurado e pele ultra suave todo o dia.
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i9000 Prestige UltraMáquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

XP9404/46

4.4
| (839) Críticas | 87% recomendam este produto

3 Prémios

Barbear apurado e pele ultra suave todo o dia.
A Philips i9000 Prestige Ultra é a nossa melhor e mais inovadora máquina de barbear, com o exclusivo sistema 'Levanta e Corta' de ação tripla que corta o pelo ao nível da raiz, até -0,08 mm. O resultado é um barbear incrivelmente apurado durante todo o dia, mesmo nas zonas mais difíceis de alcançar. A tecnologia SkinIQ Pro oferece agora 5 modos de barbear para o máximo conforto da pele.
Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

com a tecnologia SkinIQ Pro

Barbear apurado e pele ultra suave todo o dia.

  • Sistema de barbear 'Levanta e Corta' de ação tripla

  • Lâminas de precisão duplas NanoTech

  • Sistema de precisão flexível em 360°

  • Sensor de pressão e controlo de movimento

  • 7 anos de garantia****

Barbear apurado e preciso, que dura todo o dia

Barbear apurado e preciso, que dura todo o dia

O nosso sistema patenteado 'Levanta e Corta' de ação tripla levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até -0,08 mm ao nível da raiz, sem cortar a pele. Para um barbear incrivelmente rente que dura todo o dia.

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Precisão, mesmo nas áreas mais difíceis de barbear

Cabeças mais pequenas e compactas, totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do teu rosto. Para um contacto constante com a pele para uma precisão 20% superior* para alcançar os pelos difíceis no pescoço e sob o nariz, garantindo precisão em cada movimento.

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias

Eficiente em cada passagem, mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias

Criadas para cortar pelos que crescem em diferentes direções, as lâminas rotativas de precisão duplas NanoTech, cortam 25% mais pelos a cada passagem*, com até 8 milhões de ações de corte por minuto, para uma eficiência precisa mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image PBTAWARD148
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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.4

de 5

839

Críticas

87%

recomendam este produto

16/05/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

O produto oferece excelentes funcionalidades

Esta classificação foi baseada nas diversas variedades de máquinas de barbear já utilizadas, sendo que a i9000 Prestige Ultra é a que oferece um barbear mais perfeito; Aprecio, sobretudo, a possibilidade que detém, nomeadamente, a de se ajustar para as diversas opções que dispõe, a suavidade do barbear e de ser mais silenciosa; Recomendo a pessoas que necessitam de uma máquina de barbear, sem que lhes afete a suavidade da pele.

Pontos positivos

Barbear suave; multiplicidade de funções; silenciosa

Pontos negativos

Não aplicável

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-04

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-05-04

10/05/2026

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Inovação e Perfeição

Fácil de utilizar e um corte perfeito, o nais parecido com um corte manual.

Pontos positivos

Fácil de Utilizar.

Pontos negativos

Um pouco frágil.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Date of Use 2026-02-24

Sim, recomendo este produto

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Date of Use 2026-02-24

19/03/2026

Portugal

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Comprador verificado

Máquina de barbear TOP TOP

Após alguns anos ,voltei a experimentar este meio de barbear, com algum receio, pois anteriormente o resultado não tinha sido o esperado, sensação de pele irritada e desconforto total. Hoje após adquirir esta máquina, só tenho a dizer TOP TOP, sem pele irritada e sem desconforto e um barbear perfeito. Aconselho sem qualquer margem de dúvida este modelo de máquina de barbear.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  1. em comparação com a anterior

  2. em comparação com revestimento sem microesferas

  3. em comparação com água na recarga

  4. Após o registo em Philips.pt no prazo de 90 dias após a compra

  5. Elimina 99,9% das bactérias de Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus, na unidade de superfície da máquina de barbear em 10 minutos. Testado por laboratório independente

  6. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra