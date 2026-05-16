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Sistema de barbear 'Levanta e Corta' de ação tripla
Lâminas de precisão duplas NanoTech
Sistema de precisão flexível em 360°
Sensor de pressão e controlo de movimento
7 anos de garantia******
O nosso sistema patenteado 'Levanta e Corta' de ação tripla levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até -0,08 mm ao nível da raiz, sem cortar a pele. Para um barbear incrivelmente rente que dura todo o dia.
Cabeças mais pequenas e compactas, totalmente flexíveis com padrões de alongamento da pele que se adaptam dinamicamente a cada curva do teu rosto. Para um contacto constante com a pele para uma precisão 20% superior** para alcançar os pelos difíceis no pescoço e sob o nariz, garantindo precisão em cada movimento.
Criadas para cortar pelos que crescem em diferentes direções, as lâminas rotativas de precisão duplas NanoTech, cortam 25% mais pelos a cada passagem*, com até 8 milhões de ações de corte por minuto, para uma eficiência precisa mesmo numa barba de 1, 3 ou 7 dias.
Prémios
4.4
de 5
841
Críticas
87%
recomendam este produto
Irmãos Lello
16/05/2026
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelentes funcionalidades
Esta classificação foi baseada nas diversas variedades de máquinas de barbear já utilizadas, sendo que a i9000 Prestige Ultra é a que oferece um barbear mais perfeito; Aprecio, sobretudo, a possibilidade que detém, nomeadamente, a de se ajustar para as diversas opções que dispõe, a suavidade do barbear e de ser mais silenciosa; Recomendo a pessoas que necessitam de uma máquina de barbear, sem que lhes afete a suavidade da pele.
Pontos positivos
Barbear suave; multiplicidade de funções; silenciosa
Pontos negativos
Não aplicável
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-04
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-04
PT2026
10/05/2026
Portugal
Comprador verificado
Inovação e Perfeição
Fácil de utilizar e um corte perfeito, o nais parecido com um corte manual.
Pontos positivos
Fácil de Utilizar.
Pontos negativos
Um pouco frágil.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-02-24
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9404/38 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Date of Use 2026-02-24
GCM123
19/03/2026
Portugal
Comprador verificado
Máquina de barbear TOP TOP
Após alguns anos ,voltei a experimentar este meio de barbear, com algum receio, pois anteriormente o resultado não tinha sido o esperado, sensação de pele irritada e desconforto total. Hoje após adquirir esta máquina, só tenho a dizer TOP TOP, sem pele irritada e sem desconforto e um barbear perfeito. Aconselho sem qualquer margem de dúvida este modelo de máquina de barbear.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Máquina barbear elétrica a molhado/seco SkinIQ Pro
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
em comparação com a série Philips 3000
em comparação com a anterior
em comparação com revestimento sem microesferas
Após o registo em Philips.pt no prazo de 90 dias após a compra