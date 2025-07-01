A minha Philips Airfryer liberta fumo branco

Se utilizar alimentos com elevado teor de gordura, pare de cozinhar e utilize papel de cozinha para absorver o óleo no fundo do recipiente da Philips Airfryer ou verta o óleo em excesso. Depois disso, pode continuar a cozinhar.



Se cozinhar frequentemente alimentos com elevado teor de gordura, pode utilizar um dos acessórios abaixo, dependendo do modelo:

Uma tampa para snacks

Uma tampa à prova de salpicos

Um cesto para vários alimentos

O fumo branco não prejudica a Philips Airfryer nem o processo de preparação.