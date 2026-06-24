O aspirador sem cabo Philips não desliza bem em carpetes

Normalmente, é mais difícil aspirar carpetes em determinados ângulos com o aspirador sem cabo Philips.



Se tiver dificuldades em aspirar a sua carpete numa direção, tente mudar de direção até encontrar o ângulo que oferece o melhor movimento ao deslizar. Também pode baixar o ângulo do tubo para que a escova deslize facilmente sobre a carpete.