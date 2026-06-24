O aspirador sem cabo Philips não desliza bem em carpetes
Se o aspirador sem cabo Philips não deslizar facilmente sobre carpetes, leia nos seguintes tópicos o que pode fazer para resolver o problema.
Recomendamos que escolha a regulação mais baixa para aspirar carpetes com o aspirador sem cabo, especialmente no caso de carpetes de pelo comprido.
As regulações mais elevadas são muito potentes e podem produzir demasiada sucção sobre a carpete, tornando difícil que o aparelho deslize.
Normalmente, é mais difícil aspirar carpetes em determinados ângulos com o aspirador sem cabo Philips.
Se tiver dificuldades em aspirar a sua carpete numa direção, tente mudar de direção até encontrar o ângulo que oferece o melhor movimento ao deslizar. Também pode baixar o ângulo do tubo para que a escova deslize facilmente sobre a carpete.
As informações abaixo aplicam-se apenas às séries 8000 e 7000 sem cabo.
Ligue a função de reconhecimento do tipo de chão no menu digital. Pode ver o vídeo abaixo para obter instruções detalhadas.
As informações abaixo aplicam-se apenas às séries 3000 e 2000 sem cabo. Limpe a sujidade entre as rodas.