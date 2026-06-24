ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

O aspirador sem cabo Philips não desliza bem em carpetes

Se o aspirador sem cabo Philips não deslizar facilmente sobre carpetes, leia nos seguintes tópicos o que pode fazer para resolver o problema.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: XC7042/01 , XC8045/01 , XC7043/01 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência