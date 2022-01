As partículas inaláveis finas representam o risco para a saúde mais grave, porque podem entrar profundamente nos pulmões.



A tecnologia de filtragem SelectFilter Plus exclusiva da Philips e baseada em HEPA remove partículas minúsculas, bactérias ou vírus tão pequenos como 0,015 mícrones do ar no interior do automóvel. Isto inclui vírus transportados pelo ar, vírus da hepatite B e vírus da febre aftosa (FMD).*

*Eficiência de remoção de partículas com 1 passagem do SelectFilter Plus testada por um laboratório independente; dimensões do vírus da gripe humana publicadas no relatório de avaliação do risco microbiológico de 2008 (2008 Microbiological Risk Assessment Report) da Organização Mundial de Saúde (OMS). As dimensões do vírus da febre aftosa (FMD) e da hepatite B são superiores a 0,02 μm. A eficiência da remoção de partículas é testada de acordo com a norma GB/T6165:2008. O desempenho real pode ser influenciado pelo ambiente em que é utilizado; o filtro não garante a remoção de 100% das partículas.