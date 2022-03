Hoje em dia, os automóveis com lâmpadas de halogéneo estão equipados com faróis refletores ou de projeção. Por que motivo é importante saber a diferença para readaptá-los com uma lâmpada LED? São compatíveis com ambos os faróis? Deixe que o nosso especialista, Lukas Küper, esclareça todas as nossas dúvidas!