Com um simples toque no botão, o LatteGo prepara automaticamente espuma de leite suave e cremosa para os seus cafés com leite, graças à sua potente tecnologia ciclónica para espuma de leite, mesmo com as suas alternativas ao leite à base de plantas favoritas. O LatteGo é o sistema de leite mais rápido de limpar, com apenas 2 peças, sem tubos e pode ser lavado em menos de 10 segundos em água corrente ou na máquina de lavar a loiça. * A Philips não oferece limpeza automática do LatteGo dado que necessita de uma limpeza complementar.