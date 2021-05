Quando não tem a certeza em relação à rotina de descalcificação que deve utilizar, pode sempre encontrar as instruções corretas no manual do utilizador. Lembre-se de que nem todos os vaporizadores para roupa têm uma função de descalcificação.





Se já não tiver o manual do utilizador, tente encontrar o número de modelo do aparelho no mesmo (deve ser semelhante a GCXXX). Se souber este número, pode encontrar todas as informações do produto no website da Philips. Se tiver dúvidas, não hesite em contactar oApoio ao cliente da Philips