Posso pintar o meu cabelo durante a gravidez?

Até aos dias de hoje, ainda não foi feita nenhuma investigação precisa que associe diretamente as tintas do cabelo ou os produtos químicos utilizados nas permanentes a danos fetais durante a gravidez. Posto isto, foi demonstrado em estudos com animais que os produtos químicos utilizados na tinta de cabelo e nas permanentes causam cancro e doenças genéticas quando utilizados em doses elevadas (50 vezes as quantidades utilizadas nos tratamentos profissionais).

Usar todos e quaisquer produtos químicos desnecessários durante a gravidez, especialmente no couro cabeludo, que absorve os produtos químicos para a circulação de sangue, deve ser evitado quando possível, porém nunca foi comprovado que fazer madeixas ou uma permanente no cabelo cause algum tipo de dano e muitas mulheres optam por dar continuidade aos seus tratamentos capilares durante a gravidez. Qual é a nossa opinião? Faça o que é melhor para si.