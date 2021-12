Uma chávena de chá de ervas durante a gravidez

Não existem estudos clínicos nem provas relativamente à segurança dos chás de ervas. No entanto, os seguintes chás de ervas são considerados seguros para beber (com moderação) enquanto está grávida:

Chá de folhas de framboesa (é considerado seguro assim que tiver atingido a 24ª semana, mas deve ser evitado até então)

Chá de menta (um chá frequentemente utilizado para combater as náuseas no início da gravidez)

Chá de folha de dente-de-leão (rico em potássio)

Chá de Rooibos (sem cafeína e repleto de antioxidantes)



Alguns profissionais dos cuidados da saúde aconselham a limitar o consumo de chá de ervas a apenas uma ou duas chávenas por dia. No Reino Unido, o serviço nacional de saúde aconselha a limitação do consumo de chás de ervas a quatro chávenas por dia.

Se tiver alguma preocupação a qualquer momento, fale sempre com o seu médico ou prestador de cuidados de saúde sobre que chás de ervas são seguros no seu caso. Se preferir ser extremamente cautelosa, pode sempre não beber qualquer chá de ervas até ao nascimento do seu bebé.

Escrito pela Team Health & Parenting