Sentir os primeiros pontapés

Sim. Com o passar do tempo, começará a reconhecer o padrão habitual de movimentos do seu bebé, desde as acrobacias depois do pequeno-almoço até à calmaria de tarde, à medida que o seu movimento o embala até adormecer.



O nosso contador de pontapés na aplicação pode ajudá-la a contar os movimentos do seu bebé de forma rápida e simples para a ajudar a aprender a sua rotina habitual.



A partir das 28 semanas, os médicos e parteiras recomendam que comece a monitorizar os movimentos do seu bebé e a discutir quaisquer alterações com o seu prestador de cuidados de saúde.