O barbear rente continuou a prevalecer em 1950 e os barbudos estavam em minoria, mas muito bem cuidados. A não ser que a escolha de usar barba fosse por motivos religiosos, qualquer estilo mais longo que uma pera pequena e bem cuidada ou um bigode fino era reservado para o Pai Natal. O rosto limpo continuou a ser essencial até 1960 e apenas alguns rebeldes contrariavam a tendência.

Como se barbeavam na época: em 1951, o lançamento da Philishave Doubleheader com as suas cabeças de corte duplas foi um avanço no barbear. A inovação continuou em 1960 com a introdução do sistema flip-top de limpeza e com o design icónico de contorno do rosto com as três cabeças de corte da Philishave de 1966.