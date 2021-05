Um barbear perfeito pode trazer desafios, especialmente para homens com pele sensível e tendência para vermelhidão, ardor e o problema constante de pelos encravados. No entanto, quando é realizado da forma correta, o barbear rente da Series 7000 não deve afetar a sua pele.



O que é um barbear perfeito?

Antes de começar, o objetivo. Um barbear perfeito implica um estilo sem barba, nem um bocadinho: um barbear suave e apurado que lhe confere uma aparência fantástica. Preparado? Eis o que deve fazer para conseguir um barbear perfeito em poucos minutos.

A húmido ou a seco?

Com uma máquina de barbear, o barbear a seco é mais suave para a pele e menos suscetível a golpes e cortes. O barbear a húmido é refrescante e suave, desde que não se esqueça de utilizar espuma de barbear. Fazer o que está certo pode inicialmente provocar muitas incertezas, principalmente se tiver a pele sensível, mas felizmente existe algo para o ajudar.



Conselhos para barbear

O plano de barbear pessoal da aplicação GroomTribe contém conselhos personalizados sobre como conseguir o melhor barbear. O barbear com orientações melhora o seu barbear em tempo real. A sincronização das sessões de barbear utiliza os seus dados de barbear a longo prazo para ajustar os conselhos para si.



Passo 1. Refresque-se

Lave e passe o seu rosto por água para que este esteja verdadeiramente limpo antes de pegar na máquina de barbear. Mas não tome um banho quente antes, pois a sua pele ficará quente, inchada, transpirada e difícil de barbear. Certifique-se de que a sua pele está seca antes de avançar para o próximo passo.

Passo 2. Seja firme, mas flexível



A Series 7000 permite cortar uma barba até três dias. Se tiver barba com maior comprimento, primeiro apare-a. Para um barbear perfeito a húmido (incluindo no chuveiro), amacie com um pouco de espuma ou gel de barbear e comece a barbear-se com movimentos circulares.



Na primeira passagem, barbeie-se no sentido do crescimento do pelo e, em seguida, avance na direção oposta ao crescimento do pelo para conseguir um barbear mais rente. Se tiver pele particularmente sensível, avance no sentido do crescimento do pelo.



Puxe suavemente a pele com a sua mão livre para tornar o barbear mais fácil para as lâminas da máquina, mas não estique excessivamente. Não precisa de muita pressão para conseguir um barbear rente, por isso, não pressione a máquina de barbear demasiado contra a pele.



A máquina de barbear deteta a densidade da barba e ajusta automaticamente a potência para barbear de forma eficiente até mesmo as áreas de barba densa. Não precisa de passar repetidamente sobre as mesmas áreas, o que reduz a probabilidade da pele ficar irritada.



Se se estiver a barbear a húmido, enxague a cabeça da máquina de barbear a cada 10 a 15 segundos para limpar a acumulação de espuma ou gel e limpar a sujidade, os pelos e as células mortas que podem atrapalhar.



Passo 3. Os cuidados finais

Agora é altura dos cuidados após o barbear. Lave o rosto com água quente, seque a pele cuidadosamente sem esfregar e aplique um aftershave ou hidratante, conforme necessário. Enxague a cabeça da máquina de barbear e deixe-a secar.



Está pronto! Siga estes três passos e poderá sair de casa com o barbear mais perfeito de sempre. Nos dias de mais preguiça pode sempre optar por um estilo de barba por fazer.



Ainda não tem o seu plano de barbear pessoal?

Obtenha um aconselhamento adaptado aos seus problemas de pele específicos, seja vermelhidão, irritação da pele ou pelos encravados. A cada sessão de barbear, a aplicação, desenvolvida em colaboração com dermatologistas, monitoriza a sua técnica de barbear e o progresso da sua pele.



Para começar, transfira e emparelhe a aplicação GroomTribe para iOS e Android.

Transfira da App Store

Obtenha-a no Google Play